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الطائفة المارونية تحتفل اليوم بالعيد الحادى عشر لتجليس المطران جورج شيحان

9/9/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الطائفة المارونية فى مصر بالعيد الحادى عشر لتجليس المطران جورج شيحان على كرسى إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان.



وتقيم الكنيسة احتفال بالقداس فى كاتدرائية القديس يوسف بالظاهر اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر فى السابعة مساء.



وجاء المطران جورج شيحان مطرانا لإبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012، قادما من عمان بعدما أسس أول رعية مارونية فى المملكة الأردنيةعلى اسم
"مار شربل". وألف المطران شيحان كتابه الأول:"أول كنيسة مارونية في مصر" عام 2021، وينتظر هذا العام صدور عدة مؤلفات وكتب عن "المركزالماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".









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