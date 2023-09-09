أسباب تؤدى لانفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها
التاريخ
9/9/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت في الفترة السابق العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار إطارات ، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة اطارات السيارة قبل التحرك بها.
1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها .
٢-ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى علي السيارة ومكانه علي يمين السائق او شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط ..
3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .
٤- عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة قصيرة ومواصلة السير .
5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات
الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .
-6 التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة
7 - الوقوف والتسارع المفاجئ
٨- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح
٩- ارتفاع درجات الحرارة الشديد يؤدي أيضا للتاثير علي اطارات الكاوتش المزودة اعلي من الحد المطلوب لها..
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