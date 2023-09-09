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أسباب تؤدى لانفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها

9/9/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت في الفترة السابق العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار إطارات ، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة اطارات السيارة قبل التحرك بها.



1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها .



‪ ٢-ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى علي السيارة ومكانه علي يمين السائق او شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط .‬.



3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .



‪ ٤- عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة قصيرة ومواصلة السير .‬



5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات

الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .



‪ -6 التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة‬



7 - الوقوف والتسارع المفاجئ



‪٨- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح‬



‪٩- ارتفاع درجات الحرارة الشديد يؤدي أيضا للتاثير علي اطارات الكاوتش المزودة اعلي من الحد المطلوب لها..‬











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