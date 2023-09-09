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احتفالًا بعيده الـ 71.. تعرف على مراحل تطور الفلاح على مر التاريخ

9/9/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل مصر اليوم السبت 9 سبتمبر بعيد الفلاح والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين .



ومر الفلاح المصرى بعدة مراحل على مدى التاريخ، حيث تأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية نستعرضها فى التقرير التالى:



1- العصور القديمة: كانت الزراعة تمثل مصدراً رئيسياً للعيش في مصر و كان الفلاح المصرى يعتمد على زراعة الحبوب مثل القمح والشعير والشعيرية، وكان يستخدم نظام الري بالفيضانات باستغلال مياه نهر النيل.



- كما كان يستخدم آلات بسيطة مثل المحاريث الخشبية والأدوات اليدوية.



2- العصور الوسطى والحديثة: شهدت الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا. تم تنفيذ مشروعات لتحسين الري وتوسيع مساحات الأراضي الزراعية، مثل مشروعات تجميع المياه وبناء السدود والقنوات الرى و تم استخدام آلات زراعية محسنة مثل المحاريث المعدنية والحراثات والمضخات الميكانيكية.



3- العصر الحديث والمعاصر: شهدت الزراعة في مصر تحولات هامة تأثرت بها التكنولوجيا والتطورات العلمية. تم تبني استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالرش والري التنقيط واستخدام الأسمدة الكيميائية. كما تم تطوير هجائج زراعية محسنة ومقاومة للأمراض والآفات.



4- العصر الحديث والمستدام: في الفترة الأخيرة، تركزت جهود الفلاح المصري على تحقيق الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية.



- يسعى الفلاح المصري لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد وتأثير أقل على البيئة.



- يتبنى الفلاح المصري تقنيات الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستخدام الفعال للمياه والطاقة المتجددة.









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