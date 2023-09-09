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مخلفاتك من الملابس تضر بالكرة الأرضية تعرف على 10 حلول

9/9/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) بالتزامن مع زيادة وتيرة الموضة فى الملابس، وبناء على ما أعلنته قمة جلاسكو فى كوب 26، بما يسمى بميثاق الموضة، الذى يلزم الشركات المصنعة للملابس ودور الأزياء بضرورة اللجوء لخامات صديقة للبيئة، كانت هناك مسئولية على الأفراد أنفسهم فى اللجوء لبعض الحلول التى تقلل من عملية وجود مخلفات بنسب كبيرة من الملابس، حيث إن الدراسات أكدت أن الشخص العادي خلال 2022 يشتري ملابس بنسبة تفوق الـ 60٪ مقارنة بالأعوام الماضية، ولا تتوقف المسألة عند الشراء فقط وإنما ينجم عن عملية الشراء هذه مخلفات من ملابس لا تستخدم.



خلال هذا التقرير نرصد بعض الحلول التى وضعها الخبراء من أجل تقليل حجم المخلفات من الملابس رغم أن الموضة والاستدامة مفهومان متضاربان ومنفصلان، لكننا باتباع بعض الحلول يمكننا أن ننتقل
للأزياء الخضراء.



1- الشراء الذكي والاقتصاد التجارى، من خلال التسوق من الماركات المتخصصة في الملابس المستدامة، والتى تتبنى المعايير الإيكولوجية، إضافة إلى أنه
فى حالة عدم توفر الأزياء المستدامة فى كل المناطق لابد أن يبحث المستهلك عن هذه النوعية من الملابس الصديقة للبيئة والمستدامة لشراؤها ، لانها عمرها يكون اطول، وتتحمل دورات الغسيل المتكرره ، بخلاف غيرها من
الملابس الرخيصة، حيث إن عام إضافي من ارتداء الثوب يعني تلوث أقل وتوفير أكبر، فمن الأفضل منع الهدر بدلاً من معالجة المخلفات.




2- بدلا من التخلص من مخلفات الملابس يمكن إعادة تدوير أو إعادة استخدامها،
وصنع أزياء جديدة منها بقصها وإضافة بعض العناصر لها، أو صناعة
مثل ماشيات او والمساند.




3- يمكن أيضا
التبرّع بالملابس القديمة للفئات الأكثر احتياجا أو بيعها بأسعار منخفضة، وقبل الشراء ابحث عن الشركات التى تمتلك سياسة إرجاع المنتج لتتمكن من إعادة تدوير الملابس بعد استهلاكها.



4-
تحالف الملابس المستدامة أكد أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان سوق الملابس المستعملة ينمو بمعدل 21 مرة أسرع من اى تجارة للتجزئة، وأنه
سيتجاوز هذا السوق الموضة سريعاً، ويعد أكبر مورد للملابس في العالم، ولذلك يكون أحد الحلول لتقليل حجم المخلفات من الملابس هو شراء الملابس المستعملة بدلا من الجديدة .



5- سوق السلع المستعملة في العالم، قيمته حالياً حوالى
24 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل لحوالى 64 مليار دولار أمريكي عام 2028".



6- الاستثمار البيئى في صناعة الأقمشة المستدامة، مثل القطن العضوي أو الصوف العضوي اوالكتان أو المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، يعد أيضا أحد الحلول





‏7- العناية بالملابس بشكل صحيح يساعد على إطالة عمرها،
كاتباع الإرشادات الموجودة على المناخ الخاصة بالغسيل بالحرارة المكافئة وتجنب استخدام المجفف.



8-
أيضا يمكنك الاستثمار في أدوات الصيانة الخاصة بالملابس مثل المكواة
ومستحضرات التنظيف وإصلاح الملابس لو تمزقت سريعا قبل زيادتها .



9- اعرف طرق
التخزين الجيد للملابس وضعها في مكان جاف ومعتم بعيد عن الرطوبة والحرارة العالية، لزيادة عمر الملابس.



10- لاتشترى الا ما نحتاجه فقط، وعند الشراء اشترى الملابس المصنوعة يدويا.











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