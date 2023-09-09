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النمسا تحبط عملية تهريب بشر وهروب 4 مهربين

9/9/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت قوات الشرطة في ولاية النمسا العليا من إجهاض عملية نقل مهربين لعدد من اللاجئين.



وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان لها - أن مجموعة من وحدة الطوارئ لاحظت أنشطة مريبة لشاحنة تحمل لوحات بولندية على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة " ميجن هوفن ".



وأضاف البيان أن المهرب وهو السائق تجاهل إشارات التوقف التي أصدرتها الشرطة وزاد من سرعته واستمر في القيادة وتمت ملاحقته وإجباره على التوقف.



وأشار البيان إلى تمكن السائق وثلاثة آخرين من الهرب ويرجح انهم أتراك وذلك بعدما ساروا على الأقدام واختبأوا في حقول الذرة والغابات المجاورة، بينما تم القبض على ستة متبقين من الاكراد من قبل ضباط بموجب قانون شرطة الأجانب.



ولفت البيان إلى أنه جاري البحث عن الأشخاص الأربعة باستخدام مروحية تابعة للشرطة.







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