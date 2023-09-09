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روسيا: أمريكا لم تقدم أدلة قوية على حدوث هجمات إلكترونية مزعومة

9/9/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال أرتور ليوكمانوف، مدير إدارة أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية والممثل الرئاسي الخاص للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، إن واشنطن لم تقدم أي "أدلة دامغة" على حدوث هجمات إلكترونية التي يزعم أن روسيا نفذتها عبر "الخطوط الساخنة الثنائية".



ونقلت وكالة تاس الروسية عن ليوكمانوف قوله إنه لم يتم تقديم "أدلة دامغة" على أنشطة روسيا الخبيثة المزعومة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الخطوط الساخنة الثنائية الحالية مع واشنطن، والتي أنشئت في عام 2013 خصيصا للتحقيق في هجمات الكمبيوتر.



وتابع أنه بدلا من ذلك، "تبني الولايات المتحدة قدرات هجومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفذ عمليات مطاردة ضد روسيا وتوظف عملائها في الخارج"، مشيرا إلى "جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا" باعتباره أحد هؤلاء العملاء.



ولفت إلى أنه يوجد عدد من مختبرات الناتو السيبرانية في أوروبا الشرقية لخدمة أغراض مشابهة، مؤكدا أن الاستراتيجية السيبرانية الأمريكية التي تم تبنيها في مارس 2023 مكنت وكالة الأمن القومي الأمريكية من "معاقبة أولئك الذين يشاركون في أنشطة سيبرانية تخريبية أو مدمرة أو مزعزعة للاستقرار".



وأشار إلى أن وكالة أبحاث الاستخبارات المتقدمة الأمريكية والمعهد البحري والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة "تشارك في الاستعدادات للحرب المعرفية".



وحذر الدبلوماسي من أن هذا التصعيد يزيد من مخاطر المواجهة، منوها إلى أن روسيا أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن برنامج المراقبة الجماعية غير القانوني لوكالة الأمن القومي، والذي يستمر سنويا من خلال تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ويتم تطبيقه خارج الولايات المتحدة.







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