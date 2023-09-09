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نائب مفتى البوسنة: على كافة المؤسسات توعية الشباب بأهمية استقاء المعلومات

9/9/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب المفتي العام بجمهورية البوسنة والهرسك أنس ليفا كوفيتش، أن انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، يأتي في وقت شديد الأهمية مع انتشار استخدام الوسائل العصرية، فمنها ما هو نافع للمسلمين، ومنها ما هو ضار بسبب سوء الاستخدام، ولعل الجميع لمس مدى التضليل الذي تعرض له بعض الشباب من جانب بعض الجهات للإيقاع بهم كفريسة لتحقيق مآربهم.



وقال كوفيتش - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ - إن أهمية المؤتمر تنبع من مناقشة مثل هذا الأمر المهم بالنسبة للمسلمين على مستوى الجهات الرسمية، داعيا إلى اقتحام هذا المجال من جانب السلطات الرسمية بقوة واستخدامها في نشر الأخلاق الفاضلة وصحيح الفتاوى، من أجل مواجهة الفتاوى الضاره التي تسيء للإسلام والمسلمين.



وأضاف إن المؤتمر يساعد على فهم أعمق للتعامل مع هذا الملف، مشيرا إلى أهمية عدم التأخر في دخول هذا المجال خاصة وأن هناك من سبقنا وبالتالي علينا الإسراع لإظهار صحيح الدين وإظهار الإسلام بصورته الصحيحة وبأنه دين السلام والتعايش، وأيضا علينا أن نضيق المجال أمام من يريد أن يعرف الإسلام بأنه دين الكراهية ويجب أن نجد قواسم مشتركة للتعاون في هذا الموضوع.



وأعرب عن ثقته بالخروج من هذا المؤتمر بتوصيات فاعلة، مطالبا بإدخالها حيز التنفيذ بشكل سريع ومباشر.

وأشار إلى أنه على كافة المؤسسات توعية الشباب بأهمية استقاء المعلومات من الجهات الرسمية واللجوء إلى المؤسسات الرسمية المختصة لإصدار فتوى لضمان خضوعها إلى دراسة كاملة ومن شتى جوانبها، لافتا إلى أن مسألة التوعية يجب تنفيذها بمعاونة الجميع من وسائل الإعلام والصحافة والمؤسسات والدعاة وغيرهم.







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