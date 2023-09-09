بوتين يعرب عن تضامنه مع المغرب بشأن الزلزال المدمر

بوتين يعرب عن تضامنه مع المغرب بشأن الزلزال المدمر
التاريخ
9/9/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، رسالتين إلى ملك المغرب، محمد السادس، بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.
وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة.
وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.
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