بوتين يعرب عن تضامنه مع المغرب بشأن الزلزال المدمر

وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة.

وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.



