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بوتين يعرب عن تضامنه مع المغرب بشأن الزلزال المدمر

9/9/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، رسالتين إلى ملك المغرب، محمد السادس، بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة.

وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.



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