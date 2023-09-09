Sunday, 10 September 2023 07:14 GMT

اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يغلق اليوم، الأحد، باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، فى الانتخابات التي ستقام 20 أكتوبر المقبل، وفقًا لما سبق وأعلنتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء برئاسة الدكتور عماد البناني.



وفتح الزمالك باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك
من الاثنين الماضي 4 سبتمبر وتستمر عملية تلقي أوراق المرشحين حتى اليوم الأحد.



وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.











MENAFN09092023000132011024ID1107038647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث