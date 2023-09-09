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كولر يجرب خطة الأهلى للسوبر الأفريقى فى ودية طلائع الجيش

9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على تجربة خطة مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ودية طلائع الجيش، المقرر لها غداً الاثنين، باستاد جهاز الرياضة.

وينوى كولر الدفع بأغلب عناصر التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السوبر الأفريقى لإجراء بروفة أخيرة قبل السفر للسعودية الثلاثاء المقبل لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بمدينة الطائف.

وفضل كولر خوض مباراة ودية أمام الطلائع لتشابه طريقة لعبه مع بطل الجزائر لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، التي يسعى من خلالها لاستكشاف اتحاد العاصمة أملا فى حصد اللقب الافريقى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.



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