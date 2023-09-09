كولر يجرب خطة الأهلى للسوبر الأفريقى فى ودية طلائع الجيش

كولر يجرب خطة الأهلى للسوبر الأفريقى فى ودية طلائع الجيش
التاريخ
9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على تجربة خطة مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ودية طلائع الجيش، المقرر لها غداً الاثنين، باستاد جهاز الرياضة.
وينوى كولر الدفع بأغلب عناصر التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السوبر الأفريقى لإجراء بروفة أخيرة قبل السفر للسعودية الثلاثاء المقبل لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بمدينة الطائف.
وفضل كولر خوض مباراة ودية أمام الطلائع لتشابه طريقة لعبه مع بطل الجزائر لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، التي يسعى من خلالها لاستكشاف اتحاد العاصمة أملا فى حصد اللقب الافريقى. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.
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