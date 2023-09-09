الداخلية يواجه فاركو ودياً فى معسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد
التاريخ
9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام
فاركو ، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، باستاد الاسكندرية خلال معسكره المغلق فى إطار استعدادات الفريق لدورى الموسم المقبل 2023-2024.
وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.
وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
وقرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسي لاعب القناة السابق بالتراضي بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق.
وكان خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق، قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.
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