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الداخلية يواجه فاركو ودياً فى معسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام
فاركو ، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، باستاد الاسكندرية خلال معسكره المغلق فى إطار استعدادات الفريق لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وقرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسي لاعب القناة السابق بالتراضي بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق.

وكان خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق، قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.



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