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موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى

9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق
الاهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش استعداداً لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المحدد لها 15 سبتمبر الجاري.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا فى النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام الومينى السلوفينى، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بلقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
"كاف" يقرر تأجيل انطلاقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.
وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
وفى السياق ذاته، تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام، بعدما كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق سان جورج الإثيوبي أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري فى إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر بالقاهرة.
وقال مصدر في الأهلي، إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.
وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.



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