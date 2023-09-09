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طارق يحيى إيدر الكرة المصرية يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ62

9/9/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ62، فهو من مواليد 10 سبتمبر 1961، طارق يحيى الملقب بـ"إيدر الكرة المصرية"، وجناح أيسر القلعة البيضاء بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة وهو فى الـ19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب.



وسجل يحيى هدفين فى مرمى الزمالك لينتقل بعدها للقلعة البيضاء مع الناشئين، وصعد طارق يحيى للفريق الأول، ولعب أول مباراة أمام المنصورة فى كأس مصر، وفاز الزمالك بها برباعية نظيفة.



وتعد مباراة الزمالك أمام إيسكو عام 82 أشهر مبارياته مع الأبيض، حيث فاز الزمالك بنصف دستة أهداف، وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف، كما اشتهر طارق بالإجادة أمام الأهلى فهو الذى هز شباك الأحمر فى مباراة انتهت بالتعادل بهدفين، وهو أيضا الذى ألقى الكرسى فى الكلوب بعد أن حقق الفوز على الأهلى فى رمضان بعد أيام من فوزه بالدورى.



أحرز مع الزمالك بطولة الدورى أعوام 84 و88 و1992 وكأس أفريقيا 84 و86 وسجل هدف الفوز فى مرمى الاتحاد فى نهائى كأس مصر 88، وفى نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروأسيوية.



كما ساهم فى تتويج المنتخب المصرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 بالقاهرة ، وكان ثانى هدافى جيله برصيد 67، منها 51 هدفا فى مسابقة الدورى يحتل بهم المركز الثامن فى قائمة هدافى الفريق فى مسابقة الدورى، وسجل 6 أهداف فى كأس مصر، وسجل 10 أهداف فى البطولات الأفريقية.



عمل كمدرب مساعد مع فرق القناة والشرقية والزمالك فى الفترة من عام 1999 حتى 2003، ثم مدير فنى لأندية نبروه وطنطا والمصرية للاتصالات فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم مدرب مساعد فى جهاز الزمالك عام 2008.



كما عمل مديرا فنيا لأندية أسمنت السويس والإنتاج الحربى ومصر المقاصة منذ 2008 حتى 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودى 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصرى والإسماعيلى وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة، وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية للفريق الأبيض.







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