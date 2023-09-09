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المغرب.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 حالة حرجة

9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية إلى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 حالتهم خطيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 694 حالة وفاة باقليم (الحوز) و347 حالة بإقليم (تارودانت) و181 حالة باقليم (شيشاوة) و39 حالة باقليم (ورزازات) و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.
وأعلن المغرب في وقت سابق اليوم الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جميع المباني العمومية واتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لمواجهة آثار الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر. (النهاية) م ري / م م ج

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