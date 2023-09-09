المغرب.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 حالة حرجة
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية إلى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 حالتهم خطيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 694 حالة وفاة باقليم (الحوز) و347 حالة بإقليم (تارودانت) و181 حالة باقليم (شيشاوة) و39 حالة باقليم (ورزازات) و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.
وأعلن المغرب في وقت سابق اليوم الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جميع المباني العمومية واتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لمواجهة آثار الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر. (النهاية) م ري / م م ج
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