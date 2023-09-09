إطلاق مبادرات الشراكة من أجل البنية التحتية وممر اقتصادي وتحالف عالمي للوقود الحيوي
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- أطلقت الهند وعدد من الدول اليوم السبت مبادرات تنموية منها الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي وذلك خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه شارك والرئيس الأمريكي جو بايدن في رئاسة اجتماع خاص حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في نيودلهي.
وتهدف الشراكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وشارك في اطلاق المبادرة زعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبنك الدولي.
كما أنها تعد مبادرة تنموية من اجل تعزيز البنية التحتية في الدول النامية وتقديم المساعدة في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
ويتكون الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج وممر شمالي يربط منطقة الخليج بأوروبا من خلال بناء شبكة عبور للسكك الحديدية والسفن وطرق النقل البري.
ووقعت الهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وألمانيا على مذكرة تفاهم بشأن الممر الاقتصادي حيث اكد رئيس وزراء الهند أهمية الاتصال المادي والرقمي والمالي مشيرا الى ان الممر الاقتصادي يساعد في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الهند وأوروبا.
كما اطلق مودي وقادة سنغافورة وبنغلاديش وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة التحالف العالمي للوقود الحيوي والذي يهدف الى تسريع الإقبال العالمي على الوقود الحيوي من خلال تسهيل التقدم التكنولوجي وتكثيف استخدام الوقود الحيوي المستدام ووضع معايير قوية وإصدار الشهادات.
وسيكون التحالف بمثابة مركز للمعرفة والخبراء ومنصة تحفيزية لتعزيز التعاون العالمي من أجل تطوير الوقود الحيوي واستخدامه على نطاق واسع.
واصدر قادة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا اكدوا فيه التزامهم تجاه مجموعة العشرين باعتبارها منتدى رئيسيا للتعاون الاقتصادي الدولي لتقديم حلول لتحديات المستقبل.
ورحب البيان المشترك بالتزام مجموعة العشرين ببناء بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية لدعم تطلعات شعوبهم نحو مستقبل أفضل. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
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