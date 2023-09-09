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إطلاق مبادرات الشراكة من أجل البنية التحتية وممر اقتصادي وتحالف عالمي للوقود الحيوي

9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- أطلقت الهند وعدد من الدول اليوم السبت مبادرات تنموية منها الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي وذلك خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه شارك والرئيس الأمريكي جو بايدن في رئاسة اجتماع خاص حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في نيودلهي.
وتهدف الشراكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وشارك في اطلاق المبادرة زعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبنك الدولي.
كما أنها تعد مبادرة تنموية من اجل تعزيز البنية التحتية في الدول النامية وتقديم المساعدة في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
ويتكون الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج وممر شمالي يربط منطقة الخليج بأوروبا من خلال بناء شبكة عبور للسكك الحديدية والسفن وطرق النقل البري.
ووقعت الهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وألمانيا على مذكرة تفاهم بشأن الممر الاقتصادي حيث اكد رئيس وزراء الهند أهمية الاتصال المادي والرقمي والمالي مشيرا الى ان الممر الاقتصادي يساعد في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الهند وأوروبا.
كما اطلق مودي وقادة سنغافورة وبنغلاديش وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة التحالف العالمي للوقود الحيوي والذي يهدف الى تسريع الإقبال العالمي على الوقود الحيوي من خلال تسهيل التقدم التكنولوجي وتكثيف استخدام الوقود الحيوي المستدام ووضع معايير قوية وإصدار الشهادات.
وسيكون التحالف بمثابة مركز للمعرفة والخبراء ومنصة تحفيزية لتعزيز التعاون العالمي من أجل تطوير الوقود الحيوي واستخدامه على نطاق واسع.
واصدر قادة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا اكدوا فيه التزامهم تجاه مجموعة العشرين باعتبارها منتدى رئيسيا للتعاون الاقتصادي الدولي لتقديم حلول لتحديات المستقبل.
ورحب البيان المشترك بالتزام مجموعة العشرين ببناء بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية لدعم تطلعات شعوبهم نحو مستقبل أفضل. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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