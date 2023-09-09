لبنان يعرب عن تعاطفه وتضامنه مع المغرب جراء الزلزال المدمر
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 9 (كونا) -- اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت عن تعاطف لبنان وتضامنه مع المغرب قيادة وشعبا في "المحنة الاليمة" التي أصابته نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش فجر اليوم السبت.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان ان ميقاتي وجه برقية الى ملك المغرب محمد السادس ابدى فيها استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الاغاثة الجارية ووضع امكاناته في تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة.
وقال ميقاتي في برقيته "لقد آلمنا المصاب الكبير الذي حل بالمغرب الشقيق ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بإرادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد".
واعلن المغرب ان عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع الى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 بحالة حرجة وفق آخر حصيلة اعلنتها وزارة الداخلية المغربية. (النهاية)
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