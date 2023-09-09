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بابا الفاتيكان يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدينة الفاتيكان (روما) – 9 - 9 (كونا) -- توجه بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى المملكة المغربية بالتعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضربها فجر اليوم السبت وأودى بحياة المئات.
وذكرت قاعة الصحافة بالفاتيكان في بيان ان البابا ارسل برقية تعزية بواسطة رئيس وزرائه الكاردينال بيترو بارولين جاء فيها "بعدما أحيط متألما بالزلزال الذي ضرب المغرب بعنف عبر عن حزنه إزاء هذه الكارثة الطبيعية".
وقال البيان ان "زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم أعرب عن تضامنه العميق مع أولئك الذين مستهم هذه المأساة جسدا وقلبا" بالدعاء بالرحمة للموتى والشفاء للمصابين والذين فقدوا أحباءهم وبيوتهم" وأن يساند الله المغاربة في هذه المحنة ويشجع السلطات المدنية وأجهزة الإنقاذ".
واعلن المغرب ان عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع الى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 بحالة حرجة وفق آخر حصيلة اعلنتها وزارة الداخلية المغربية. (النهاية)

م ن / م م ج




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