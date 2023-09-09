بابا الفاتيكان يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدينة الفاتيكان (روما) – 9 - 9 (كونا) -- توجه بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى المملكة المغربية بالتعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضربها فجر اليوم السبت وأودى بحياة المئات.
وذكرت قاعة الصحافة بالفاتيكان في بيان ان البابا ارسل برقية تعزية بواسطة رئيس وزرائه الكاردينال بيترو بارولين جاء فيها "بعدما أحيط متألما بالزلزال الذي ضرب المغرب بعنف عبر عن حزنه إزاء هذه الكارثة الطبيعية".
وقال البيان ان "زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم أعرب عن تضامنه العميق مع أولئك الذين مستهم هذه المأساة جسدا وقلبا" بالدعاء بالرحمة للموتى والشفاء للمصابين والذين فقدوا أحباءهم وبيوتهم" وأن يساند الله المغاربة في هذه المحنة ويشجع السلطات المدنية وأجهزة الإنقاذ".
واعلن المغرب ان عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع الى 1305 قتلى و1832 جريحا بينهم 1220 بحالة حرجة وفق آخر حصيلة اعلنتها وزارة الداخلية المغربية. (النهاية)
م ن / م م ج
MENAFN09092023000071011013ID1107038638
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