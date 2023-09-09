استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني مساء اليوم جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل مخيم (العروب) شمال مدينة (الخليل) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الفتى ميلاد الراعي (16 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال الحي في الظهر اطلقه جنود الاحتلال عليه عند مدخل مخيم (العروب).
وذكرت مصادر محلية فلسطينية ان مواجهات وقعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان ما ادى الى اصابة الفتى الراعي ونقل الى المستشفى في حال الخطر حيث اعلن عن استشهاده. (النهاية)
ن ق / م م ج
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