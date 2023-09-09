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وفد برلماني سعودي يبحث في بغداد العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة

9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 9 - 9 (كونا) -- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت مع وفد لجنة الصداقة السعودية - العراقية في مجلس الشورى السعودي العلاقات الثنائية وسبل تنسيق المواقف المشتركة.
وذكر مجلس النواب العراقي في بيان "أن الطرفين بحثا دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية التعاون البرلماني وتنسيق المواقف البرلمانية الدولية والاسلامية والعربية والآسيوية ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف "أن الطرفين أكدا كذلك أهمية الدعم البرلماني وضرورة استمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
ووصل وفد لجنة الصداقة السعودية - العراقية في مجلس الشورى السعودي برئاسة ابراهيم بن محمد إلى العراق يوم الخميس الماضي وأجرى الجمعة برفقة نواب عراقيين جولات ميدانية في عدد من المرافق السياحية في بغداد. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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