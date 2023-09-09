وفد برلماني سعودي يبحث في بغداد العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 9 - 9 (كونا) -- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت مع وفد لجنة الصداقة السعودية - العراقية في مجلس الشورى السعودي العلاقات الثنائية وسبل تنسيق المواقف المشتركة.
وذكر مجلس النواب العراقي في بيان "أن الطرفين بحثا دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية التعاون البرلماني وتنسيق المواقف البرلمانية الدولية والاسلامية والعربية والآسيوية ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف "أن الطرفين أكدا كذلك أهمية الدعم البرلماني وضرورة استمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
ووصل وفد لجنة الصداقة السعودية - العراقية في مجلس الشورى السعودي برئاسة ابراهيم بن محمد إلى العراق يوم الخميس الماضي وأجرى الجمعة برفقة نواب عراقيين جولات ميدانية في عدد من المرافق السياحية في بغداد. (النهاية)
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