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مصر: العاصفة (دانيال) تصل السواحل الشمالية الاثنين وتوقعات بأمطار غريزة

9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن العاصفة (دانيال) ستصل الأراضي المصرية بعد غد الاثنين بعدما تحركت من اليونان نحو الأراضي الليبية محذرة من أمطار غزيرة وارتفاعات غير مسبوقة في أمواج البحر على المناطق الساحلية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إن العاصفة غادرت اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وتحركت نحو السواحل الليبية مضيفة أن ليبيا على موعد مع "الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بسرعات كبيرة للرياح وارتفاعات عالية للامواج".
وأضافت "العاصفة بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة ما يعني أنها اكتسبت خصائص استوائية" متوقعة أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.
وأوضحت أن العاصفة (دانيال) ستصل أقصى غرب السواحل المصرية الشمالية يوم الاثنين ويصاحبها سقوط الأمطار لكنها لن تكون بالقوة التي ضربت بها اليونان.
وتابعت أنه "من المحتمل ان يكون مسار مركز المنخفض الجوي باتجاه (بنغازي) أو (اجدابيا) أو (سرت)" مشيرة الى تأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة بدرجات متفاوتة بالشدة.
واكدت انها تتابع مسار العاصفة اولا بأول مع تحديث البيانات المتعلقة بقوتها واتجاهها داعية الى اخذ الحيطة والحذر لسكان المناطق الساحلية الشمالية.
وأغلقت السلطات الليبية أربعة موانئ نفطية لثلاثة أيام اعتبارا من مساء اليوم تحسبا للعاصفة التي تسببت بفيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا وتهدد دولا عربية أخرى. (النهاية)

م م / م م ج




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