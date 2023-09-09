مصر: العاصفة (دانيال) تصل السواحل الشمالية الاثنين وتوقعات بأمطار غريزة
التاريخ
9/9/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن العاصفة (دانيال) ستصل الأراضي المصرية بعد غد الاثنين بعدما تحركت من اليونان نحو الأراضي الليبية محذرة من أمطار غزيرة وارتفاعات غير مسبوقة في أمواج البحر على المناطق الساحلية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إن العاصفة غادرت اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وتحركت نحو السواحل الليبية مضيفة أن ليبيا على موعد مع "الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بسرعات كبيرة للرياح وارتفاعات عالية للامواج".
وأضافت "العاصفة بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة ما يعني أنها اكتسبت خصائص استوائية" متوقعة أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.
وأوضحت أن العاصفة (دانيال) ستصل أقصى غرب السواحل المصرية الشمالية يوم الاثنين ويصاحبها سقوط الأمطار لكنها لن تكون بالقوة التي ضربت بها اليونان.
وتابعت أنه "من المحتمل ان يكون مسار مركز المنخفض الجوي باتجاه (بنغازي) أو (اجدابيا) أو (سرت)" مشيرة الى تأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة بدرجات متفاوتة بالشدة.
واكدت انها تتابع مسار العاصفة اولا بأول مع تحديث البيانات المتعلقة بقوتها واتجاهها داعية الى اخذ الحيطة والحذر لسكان المناطق الساحلية الشمالية.
وأغلقت السلطات الليبية أربعة موانئ نفطية لثلاثة أيام اعتبارا من مساء اليوم تحسبا للعاصفة التي تسببت بفيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا وتهدد دولا عربية أخرى. (النهاية)
م م / م م ج
MENAFN09092023000071011013ID1107038635
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