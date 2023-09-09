ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب الى 2012 قتيلا و2059 جريحا
التاريخ
9/9/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس الجمعة عدة مدن مغربية وحدد مركزه بجماعة ايغيل اقليم الحوز جنوب المغرب.
وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الجديدة تضمنت 2012 وفاة و2059 جريحا بينهم 1404 في حالات خطيرة. (النهاية) م ر ي / ر ج
MENAFN09092023000071011013ID1107038634
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