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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/9/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تقول إنه يتعين على كل أجنبي راغب في تجديد إقامته بالبلاد سداد المديونيات المستحقة عليه للدولة قبل التجديد اعتبارا من يوم غد الأحد.

الرباط - سفير دولة الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا يؤكد سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة.

الرياض - اللاعبة الكويتية الزهراء كمشاد تحقق المركز العاشر في فئة وزن 64 كيلوغراما ببطولة العالم لرفع الاثقال لتكون اول لاعبة كويتية تشارك في البطولة وتحقق مركزا وتصنيفا عالميا بها حيث باتت مصنفة في المركز ال21 عالميا.

الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية حيث ارتفع إلى 2012 قتيلا و2059 جريحا بينهم 1404 حالتهم خطيرة.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية تقول إن الاشتباكات اشتدت في مخيم (عين الحلوة) وأدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر ليرتفع عدد القتلى إلى أربعة وعدد الجرحى إلى أكثر من 40.

اربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن مقتل شخصين إثنين وإصابة ثالث بجروح إثر قصف شنته طائرات تركية مسيرة على محافظة (السليمانية) شمال العراق. (النهاية) ر ج

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