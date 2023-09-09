موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/9/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تقول إنه يتعين على كل أجنبي راغب في تجديد إقامته بالبلاد سداد المديونيات المستحقة عليه للدولة قبل التجديد اعتبارا من يوم غد الأحد.
الرباط - سفير دولة الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا يؤكد سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة.
الرياض - اللاعبة الكويتية الزهراء كمشاد تحقق المركز العاشر في فئة وزن 64 كيلوغراما ببطولة العالم لرفع الاثقال لتكون اول لاعبة كويتية تشارك في البطولة وتحقق مركزا وتصنيفا عالميا بها حيث باتت مصنفة في المركز ال21 عالميا.
الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية حيث ارتفع إلى 2012 قتيلا و2059 جريحا بينهم 1404 حالتهم خطيرة.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية تقول إن الاشتباكات اشتدت في مخيم (عين الحلوة) وأدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر ليرتفع عدد القتلى إلى أربعة وعدد الجرحى إلى أكثر من 40.
اربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن مقتل شخصين إثنين وإصابة ثالث بجروح إثر قصف شنته طائرات تركية مسيرة على محافظة (السليمانية) شمال العراق. (النهاية) ر ج
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