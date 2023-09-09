الأولمبي يعزز صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية بالفوز على عُمان
التاريخ
9/9/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- عزز المنتخب الأولمبي لكرة القدم صدارة المجموعة الأولي، ضمن التصفيات الآسيوية، بفوزه اليوم السبت على نظيره العُماني.
وفاز المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف دون، رد سجله اللاعب وسيم ريالات في الدقيقة 86، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة الى 6 نقاط.
وتتجدد مواجهات المنتخب يوم الثلاثاء المقبل بلقاء نظيره السوري.
وكان المنتخب افتتح مشواره في البطولة بالفوز على بروناي ب9 أهداف دون رد.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
09/09/2023 23:13:07
MENAFN09092023000117011021ID1107038632
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