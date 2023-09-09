عمان 9 أيلول (بترا)- عزز المنتخب الأولمبي لكرة القدم صدارة المجموعة الأولي، ضمن التصفيات الآسيوية، بفوزه اليوم السبت على نظيره العُماني.

وفاز المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف دون، رد سجله اللاعب وسيم ريالات في الدقيقة 86، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة الى 6 نقاط.

وتتجدد مواجهات المنتخب يوم الثلاثاء المقبل بلقاء نظيره السوري.

وكان المنتخب افتتح مشواره في البطولة بالفوز على بروناي ب9 أهداف دون رد.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

09/09/2023 23:13:07

