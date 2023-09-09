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اختتام بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

9/9/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت، اليوم السبت، منافسات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم لعام 2023، والتي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة رجال القوس الأولمبي عن فوز اللاعب سعدي الجنيدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء اللاعب صهيب سلامة في المركز الثاني، واللاعب محمد الخطيب في المركز الثالث.
أما فئة سيدات القوس الأولمبي فقد فازت اللاعبة لميس المفتي بالمركز الأول، واللاعبة نور قوجق بالمركز الثاني، واللاعبة نور الخطيب بالمركز الثالث.
وفي فئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، فازت اللاعبة تسنيم الشوبكي بالمركز الأول، واللاعبة رهف صبّاح بالمركز الثاني، في حين جاءت اللاعبة رشا جالوخ في المركز الثالث.
كما أسفرت مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة) عن فوز الفريق الذي يضم كلاً من نور قوجق ورعد شفاقوج بالمركز الأول، وفريق لميس المفتي ومحمد الخطيب بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق مارينا نصراوين وصهيب سلامة.
ومن المقرر إقامة نهائي كأس الأردن للقوس والسهم يوم 26 أكتوبر المقبل متبوعاً ببطولة الأردن الثالثة للقوس والسهم التي سوف تقام يومي 27- 28 تشرين الأول 2023.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 23:08:32

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