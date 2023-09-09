16 ميدالية لمنتخب الكيك بوكسينج في البطولة العربية
التاريخ
9/9/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج 16 ميدالية ملونة، وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة عشرة من البطولة العربية والتي اختتمت اليوم السبت في محافظة السليمانية العراقية.
وجاءت الميداليات الـ 16 بواقع 4 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.
وتحققت الميداليات الذهبية الـ 4 من خلال اللاعبين: قيس الجمل وعلي خلف ومهند عفانة وإبراهيم جمعة.
فيما حقق كل من لؤي الأزعر ويوسف النادي وإبراهيم زايد وعبدالرحيم المعايطة وعدي المحارمة وقصي سامر وإبراهيم جمعة الميداليات الفضية الـ7.
ونال كل من اللاعبين، محمود فرحان وسعيد الرمحي وعلي رياض وعبد الرؤوف المعايطة وأحمد الشلول الميداليات البرونزية الـ 5.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 23:05:59
MENAFN09092023000117011021ID1107038629
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