16 ميدالية لمنتخب الكيك بوكسينج في البطولة العربية

عمان 9 أيلول (بترا)- حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج 16 ميدالية ملونة، وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة عشرة من البطولة العربية والتي اختتمت اليوم السبت في محافظة السليمانية العراقية. وجاءت الميداليات الـ 16 بواقع 4 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية. وتحققت الميداليات الذهبية الـ 4 من خلال اللاعبين: قيس الجمل وعلي خلف ومهند عفانة وإبراهيم جمعة. فيما حقق كل من لؤي الأزعر ويوسف النادي وإبراهيم زايد وعبدالرحيم المعايطة وعدي المحارمة وقصي سامر وإبراهيم جمعة الميداليات الفضية الـ7. ونال كل من اللاعبين، محمود فرحان وسعيد الرمحي وعلي رياض وعبد الرؤوف المعايطة وأحمد الشلول الميداليات البرونزية الـ 5. --(بترا) خ خ/أز/ هـ ح 09/09/2023 23:05:59

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