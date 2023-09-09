أنشطة منوعة لمراكز شبابية في المحافظات

محافظات 9 أيلول (بترا)-نظمت مراكز شباب في محافظات إربد والكرك والزرقاء وجرش، اليوم السبت، عددا من الفعاليات والأنشطة.

ففي بيت شباب إربد، اختتمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم، فعاليات المخيم السنوي للكشافة، بمشاركة 37 شابا.

واشتملت فعاليات المخيم الكشفي على ورش وجلسات نقاشية للرسائل الملكية لمواجهة خطر التدخين، والحلول لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إضافة إلى مهارات كشفية وأعمال وأناشيد وألعاب ترفيهية.

وأكد مدير شباب المحافظة، يحيى المومني، أهمية المخيم الكشفي في صقل مهارات المشاركين وكشف مواهبهم، وإثراء معلوماتهم، مشيرا إلى أن المخيم يهدف إلى تجذير العمل التطوعي لدى الشباب، ودعم أفكارهم الإبداعية، إضافة إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية المجتمع المحلي.

بدوره، قال مسؤول الكشافة في المديرية، خالد أبو زيد، إن هذا المخيم يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الكشفية والإرشادية، وغرس قيم الانتماء والولاء في نفوسهم.

كما نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، جلسة حوارية بعنوان: "دور الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الانتخابات"، بمشاركة 20 شابة.

وأكد المدرب خالد العلاونة أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، في عملية بناء ثقافة ديمقراطية وتعزيز سبل ممارستها في مجالات الحياة العامة.

وأشار إلى دور الشباب في دعم وتحريك عجلة الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن مشاركة الشباب سواء مرشحين أو ناخبين، تساعد في ترجمة أفكارهم القيمة إلى مشاريع تنموية وتعزز دورهم في صنع القرار.

فيما نظم مركز شبات لواء الوسطية، غربي إربد، حوارية توعوية حول "آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع"، بمشاركة 25 شاباً.

وتحدث مدير المركز، محمد مهيدات، عن مخاطر المخدرات وأنواعها وأضرارها على الجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأشار إلى تعريف الإدمان وأعراضه ومراحله وسلوكيات متعاطي المخدرات، وسبل العلاج المتوفرة من خلال مركز معالجة الإدمان، ودوره في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات كأفراد صالحين في المجتمع.

كما نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد محاضرة توعوية حول "دور وواجبات الشرطة المجتمعية" بمشاركة 25 شاباً من أعضاء المركز. وتحدث الملازم أول حمزة الحوري من قسم الشرطة المجتمعية بمركز أمن الوسطية، عن دور وواجبات الأمن العام وتاريخ تأسيسه ومفهوم الشرطة المجتمعية وأسلوب عملها ودور المواطن في العمل الأمني القائم على إشراك المواطن في العملية الأمنية وتحمل المسؤولية ومكافحة الجريمة بالمجتمع باعتباره الرديف المساند لرجل الأمن العام.

وأكد أهمية التعاون بين المواطن وجهاز الأمن العام لضمان الحد من ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات الوقائية لهذا الغرض، ما ينعكس على المجتمعات المحلية وتعزيز الثقة مع جهاز الأمن العام.

وأقام مركز شابات الشونة الشمالية معسكر الأنماط الصحية بمشاركة 20 شابة ضمن من الفئة العمرية 12-17 عاما.

وتحدثت المدربة إسلام الحميدي، عن مفهوم الصحة الإنجابية والعوامل المؤثرة على الصحة الإنجابية، إضافة إلى التعريف بفقر الدم وأعراضه وأسبابه وكيفية علاجه وأهمية المعادن والفيتامينات لصحة الجسم والصحة الجسدية والنفسية.

كما نفذ مركز شباب الشيخ حسين بالأغوار الشمالية زيارة إلى مدينة أم قيس الأثرية بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، هدفت إلى التعرف على تاريخ المدينة وتعزيز روح المواطنة والانتماء لتاريخ الأردن العريق عبر العصور.

وفي الكرك، نظم مركز شابات غور الصافي النموذجي، محاضرة حول الجلوة العشائرية وآثارها على الفرد والمجتمع، بمشاركة 18 شابة.

وتحدث في الورشة المحامي معاوية الجبارين، حول الآثار السلبية للجلوة العشائرية المطبقة بعد وقوع الجرائم، مشيرا إلى أهمية تطبيق الجلوة، لتشمل فقط الطرف الأول مع ضرورة حماية الأفراد وممتلكاتهم عند وقوع الجريمة.

بدورها، أكدت رئيسة المركز، معالي الشعار، أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي، والموازنة مع حقوق الأفراد، لافتة إلى أهمية نقل وجهات نظر الشباب إلى صانعي القرار بخصوص الجلوة العشائرية وآثارها على المجتمع استرشادا بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي تناولت سيادة القانون والدولة المدنية والأمن والسلم المجتمعي.

وفي إربد، اختتم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم، معسكرا إرشاديا استمر يومين بعنوان: "الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون"، حاضر فيه المدرب حذيفة طلافحة، بمشاركة 20 شابا ضمن من الفئة العمرية 12-14 عاما.

وأكد المدرب أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها بدأت في السعي لتوطيد وتركيز دعائم دولة القانون والتي تسود فيها مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون لبناء المواطن الصالح الذي يعرف حقوقه وواجباته.

كما نظم مركز شباب المزار الشمالي، وبحضور 20 شابا من الفئة العمرية 12-15 سنة ورشة حول التغذية السليمة والصحة المثالية.

وتحدثت خلال الورشة المهندسة انعام اللوباني عن النظام الغذائي المتوازن لجسم الإنسان، وأهمية تناول الخضروات خلال الوجبات الغذائية، مع التقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، مشيرة إلى أهمية ممارسه الرياضة في حياتنا بشكل يومي والمحافظة على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة بالفرد.

وفي الكرك، نظمت مراكز شبابية تابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، اليوم، عددا من الأنشطة والفعاليات التطوعية التي تأتي ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب بمشاركة شابات وشباب متطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

ونظم مركز شابات الطيبة محاضرة بعنوان: "الثقافة الديمقراطية والمواطنة" تحدثت خلالها المرشدة التربوية بيان البيايضة حول مفهوم المواطنة الفاعلة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة.

ونظم مركز شابات أدر محاضرة توعوية بعنوان: "العنف بالمدارس" تحدث خلالها الدكتور بلال القرالة حول مفهوم العنف وأسبابه وآثاره، مبينا أهمية التماسك الاجتماعي ونبذ كل أنواع العنف في مجتمعاتنا.

كما نظم مركز شابات القصر محاضرة بعنوان: "العمل التطوعي" في غور الصافي "سد النميرة " بهدف غرس ثقافة العمل التطوعي لدى المشاركات من خلال إشراكهن في الأعمال التطوعية المختلفة حيث عمل المشاركون على تنظيف المكان.

ونظم مركز شباب صرفا دورة تدريبية بعنوان: "مهارات الحياة الأساسية" تحدثت خلالها المدربة نسرين العمارين حول مفهوم مهارات الحياة الأساسية وأهميتها في حل المشكلات التي تواجه الشباب.

بدوره، نظم مركز شابات قضاء الموجب محاضرة بعنوان: "التنمر"، تحدثت خلالها المحاضرة نهضة الشقور حول مفهوم التنمر وأسبابه وطرق العلاج.

ونظم مركز شابات عي ورشة تدريبية بعنوان: "المهارات المالية" تحدثت خلالها سخاء المجالي حول أهمية بناء المهارات المالية لليافعين وضرورة امتلاكهم للمهارات الحياتية التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم ومعارفهم والتعرف على البيئة المحيطة بهم والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم.

واختتم مركز شابات الجدعا معسكر "أنماط الحياة الصحية" تحدثت خلالها إيمان الطقاطقة حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة وشرب المياه بالشكل الكافي، وتم عرض أهم المشكلات الصحية المرتبطة بالغذاء ومنها الأمراض المزمنة بهدف توعية المشاركات بأهمية الغذاء الصحي للأفراد وانعكاساته على صحتهم.

وفي الزرقاء، اختتم في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء، برنامج الشارات الكشفية لمجموعة الجليلة الإرشادية، التابعة لمديرية الشباب، والذي نظمته مديرية شباب محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ومركز صناعة أفلام الزرقاء، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بمشاركة 70 شابةً من مختلف مناطق المحافظة من منتسبات المجموعة، اللواتي تلقين تدريبات نظرية وعملية في مجالات الخدمة المجتمعية والإبداع والابتكار والصحة والبيئة والروبوت والذكاء الاصطناعي.

وتخلل الحفل عرض فلمين قصيرين تم إعدادهما من مركز صناعة أفلام الزرقاء، لتسليط الضوء على أهمية الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، ودورهما في تحسين حياة الناس والمجتمعات، كما عُرضت قصص نجاح بعض المشاركات، تحدثن فيها عن تجاربهن خلال المشاركة في البرنامج والفوائد التي اكتسبنها منه. وفي نهاية الحفل، جرى تكريم المشاركات بتسليمهن شهادات المشاركة، إضافة إلى تكريم الشركاء من مؤسسات المجتمع المحلي (مختبر الألعاب الأردني، وحاضنة ابتكار الوسط، والأركان الشبابية، وحاضنة ابتكار الرصيفة، ومركز صناعة الأفلام، مديرية ثقافة محافظة الزرقاء).

وفي جرش، نظمت وزارتا "الشؤون السياسية والبرلمانية" و"الشباب" جلسة تدريبية حول "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية اليوم في مركز شباب كفر خل، بمشاركة عدد من أعضاء المركز.

وقال بسام العتوم من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إن الجلسة التدريبية ركزت على محورين: المحور الأول لتعريف المشاركين بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية كقانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لهما.

وأضاف العتوم أن المحور الثاني جاء لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي وأهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير الحياة السياسية.

--(بترا)





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09/09/2023 23:04:56