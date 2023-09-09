أنشطة منوعة لمراكز شبابية في المحافظات

(MENAFN- Jordan News Agency)
محافظات 9 أيلول (بترا)-نظمت مراكز شباب في محافظات إربد والكرك والزرقاء وجرش، اليوم السبت، عددا من الفعاليات والأنشطة.
ففي بيت شباب إربد، اختتمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم، فعاليات المخيم السنوي للكشافة، بمشاركة 37 شابا.
واشتملت فعاليات المخيم الكشفي على ورش وجلسات نقاشية للرسائل الملكية لمواجهة خطر التدخين، والحلول لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إضافة إلى مهارات كشفية وأعمال وأناشيد وألعاب ترفيهية.
وأكد مدير شباب المحافظة، يحيى المومني، أهمية المخيم الكشفي في صقل مهارات المشاركين وكشف مواهبهم، وإثراء معلوماتهم، مشيرا إلى أن المخيم يهدف إلى تجذير العمل التطوعي لدى الشباب، ودعم أفكارهم الإبداعية، إضافة إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية المجتمع المحلي.
بدوره، قال مسؤول الكشافة في المديرية، خالد أبو زيد، إن هذا المخيم يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الكشفية والإرشادية، وغرس قيم الانتماء والولاء في نفوسهم.
كما نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، جلسة حوارية بعنوان: "دور الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الانتخابات"، بمشاركة 20 شابة.
وأكد المدرب خالد العلاونة أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، في عملية بناء ثقافة ديمقراطية وتعزيز سبل ممارستها في مجالات الحياة العامة.
وأشار إلى دور الشباب في دعم وتحريك عجلة الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن مشاركة الشباب سواء مرشحين أو ناخبين، تساعد في ترجمة أفكارهم القيمة إلى مشاريع تنموية وتعزز دورهم في صنع القرار.
فيما نظم مركز شبات لواء الوسطية، غربي إربد، حوارية توعوية حول "آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع"، بمشاركة 25 شاباً.
وتحدث مدير المركز، محمد مهيدات، عن مخاطر المخدرات وأنواعها وأضرارها على الجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى تعريف الإدمان وأعراضه ومراحله وسلوكيات متعاطي المخدرات، وسبل العلاج المتوفرة من خلال مركز معالجة الإدمان، ودوره في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات كأفراد صالحين في المجتمع.
كما نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد محاضرة توعوية حول "دور وواجبات الشرطة المجتمعية" بمشاركة 25 شاباً من أعضاء المركز. وتحدث الملازم أول حمزة الحوري من قسم الشرطة المجتمعية بمركز أمن الوسطية، عن دور وواجبات الأمن العام وتاريخ تأسيسه ومفهوم الشرطة المجتمعية وأسلوب عملها ودور المواطن في العمل الأمني القائم على إشراك المواطن في العملية الأمنية وتحمل المسؤولية ومكافحة الجريمة بالمجتمع باعتباره الرديف المساند لرجل الأمن العام.
وأكد أهمية التعاون بين المواطن وجهاز الأمن العام لضمان الحد من ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات الوقائية لهذا الغرض، ما ينعكس على المجتمعات المحلية وتعزيز الثقة مع جهاز الأمن العام.
وأقام مركز شابات الشونة الشمالية معسكر الأنماط الصحية بمشاركة 20 شابة ضمن من الفئة العمرية 12-17 عاما.
وتحدثت المدربة إسلام الحميدي، عن مفهوم الصحة الإنجابية والعوامل المؤثرة على الصحة الإنجابية، إضافة إلى التعريف بفقر الدم وأعراضه وأسبابه وكيفية علاجه وأهمية المعادن والفيتامينات لصحة الجسم والصحة الجسدية والنفسية.
كما نفذ مركز شباب الشيخ حسين بالأغوار الشمالية زيارة إلى مدينة أم قيس الأثرية بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، هدفت إلى التعرف على تاريخ المدينة وتعزيز روح المواطنة والانتماء لتاريخ الأردن العريق عبر العصور.
وفي الكرك، نظم مركز شابات غور الصافي النموذجي، محاضرة حول الجلوة العشائرية وآثارها على الفرد والمجتمع، بمشاركة 18 شابة.
وتحدث في الورشة المحامي معاوية الجبارين، حول الآثار السلبية للجلوة العشائرية المطبقة بعد وقوع الجرائم، مشيرا إلى أهمية تطبيق الجلوة، لتشمل فقط الطرف الأول مع ضرورة حماية الأفراد وممتلكاتهم عند وقوع الجريمة.
بدورها، أكدت رئيسة المركز، معالي الشعار، أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي، والموازنة مع حقوق الأفراد، لافتة إلى أهمية نقل وجهات نظر الشباب إلى صانعي القرار بخصوص الجلوة العشائرية وآثارها على المجتمع استرشادا بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي تناولت سيادة القانون والدولة المدنية والأمن والسلم المجتمعي.
وفي إربد، اختتم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم، معسكرا إرشاديا استمر يومين بعنوان: "الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون"، حاضر فيه المدرب حذيفة طلافحة، بمشاركة 20 شابا ضمن من الفئة العمرية 12-14 عاما.
وأكد المدرب أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها بدأت في السعي لتوطيد وتركيز دعائم دولة القانون والتي تسود فيها مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون لبناء المواطن الصالح الذي يعرف حقوقه وواجباته.
كما نظم مركز شباب المزار الشمالي، وبحضور 20 شابا من الفئة العمرية 12-15 سنة ورشة حول التغذية السليمة والصحة المثالية.
وتحدثت خلال الورشة المهندسة انعام اللوباني عن النظام الغذائي المتوازن لجسم الإنسان، وأهمية تناول الخضروات خلال الوجبات الغذائية، مع التقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، مشيرة إلى أهمية ممارسه الرياضة في حياتنا بشكل يومي والمحافظة على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة بالفرد.
وفي الكرك، نظمت مراكز شبابية تابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، اليوم، عددا من الأنشطة والفعاليات التطوعية التي تأتي ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب بمشاركة شابات وشباب متطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.
ونظم مركز شابات الطيبة محاضرة بعنوان: "الثقافة الديمقراطية والمواطنة" تحدثت خلالها المرشدة التربوية بيان البيايضة حول مفهوم المواطنة الفاعلة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة.
ونظم مركز شابات أدر محاضرة توعوية بعنوان: "العنف بالمدارس" تحدث خلالها الدكتور بلال القرالة حول مفهوم العنف وأسبابه وآثاره، مبينا أهمية التماسك الاجتماعي ونبذ كل أنواع العنف في مجتمعاتنا.
كما نظم مركز شابات القصر محاضرة بعنوان: "العمل التطوعي" في غور الصافي "سد النميرة " بهدف غرس ثقافة العمل التطوعي لدى المشاركات من خلال إشراكهن في الأعمال التطوعية المختلفة حيث عمل المشاركون على تنظيف المكان.
ونظم مركز شباب صرفا دورة تدريبية بعنوان: "مهارات الحياة الأساسية" تحدثت خلالها المدربة نسرين العمارين حول مفهوم مهارات الحياة الأساسية وأهميتها في حل المشكلات التي تواجه الشباب.
بدوره، نظم مركز شابات قضاء الموجب محاضرة بعنوان: "التنمر"، تحدثت خلالها المحاضرة نهضة الشقور حول مفهوم التنمر وأسبابه وطرق العلاج.
ونظم مركز شابات عي ورشة تدريبية بعنوان: "المهارات المالية" تحدثت خلالها سخاء المجالي حول أهمية بناء المهارات المالية لليافعين وضرورة امتلاكهم للمهارات الحياتية التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم ومعارفهم والتعرف على البيئة المحيطة بهم والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم.
واختتم مركز شابات الجدعا معسكر "أنماط الحياة الصحية" تحدثت خلالها إيمان الطقاطقة حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة وشرب المياه بالشكل الكافي، وتم عرض أهم المشكلات الصحية المرتبطة بالغذاء ومنها الأمراض المزمنة بهدف توعية المشاركات بأهمية الغذاء الصحي للأفراد وانعكاساته على صحتهم.
وفي الزرقاء، اختتم في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء، برنامج الشارات الكشفية لمجموعة الجليلة الإرشادية، التابعة لمديرية الشباب، والذي نظمته مديرية شباب محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ومركز صناعة أفلام الزرقاء، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بمشاركة 70 شابةً من مختلف مناطق المحافظة من منتسبات المجموعة، اللواتي تلقين تدريبات نظرية وعملية في مجالات الخدمة المجتمعية والإبداع والابتكار والصحة والبيئة والروبوت والذكاء الاصطناعي.
وتخلل الحفل عرض فلمين قصيرين تم إعدادهما من مركز صناعة أفلام الزرقاء، لتسليط الضوء على أهمية الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، ودورهما في تحسين حياة الناس والمجتمعات، كما عُرضت قصص نجاح بعض المشاركات، تحدثن فيها عن تجاربهن خلال المشاركة في البرنامج والفوائد التي اكتسبنها منه. وفي نهاية الحفل، جرى تكريم المشاركات بتسليمهن شهادات المشاركة، إضافة إلى تكريم الشركاء من مؤسسات المجتمع المحلي (مختبر الألعاب الأردني، وحاضنة ابتكار الوسط، والأركان الشبابية، وحاضنة ابتكار الرصيفة، ومركز صناعة الأفلام، مديرية ثقافة محافظة الزرقاء).
وفي جرش، نظمت وزارتا "الشؤون السياسية والبرلمانية" و"الشباب" جلسة تدريبية حول "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية اليوم في مركز شباب كفر خل، بمشاركة عدد من أعضاء المركز.
وقال بسام العتوم من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إن الجلسة التدريبية ركزت على محورين: المحور الأول لتعريف المشاركين بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية كقانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لهما.
وأضاف العتوم أن المحور الثاني جاء لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي وأهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير الحياة السياسية.
--(بترا)
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09/09/2023 23:04:56