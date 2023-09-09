فريق الاتحاد بطلا لدوري المحترفات لكرة القدم
التاريخ
9/9/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- حسم فريق نادي الاتحاد تتويجه بلقب الدوري الأردني للمحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع الأرثوذكسي 1-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية للنسخة الخامسة من البطولة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، متقدماً على مطارده الأرثوذكسي 22 نقطة، ثم عمان اف سي ، النصر 13، والاستقلال أخيراً بقطة واحدة.
وأحرز هدف الاتحاد لين البطوش عند الدقيقة 26، فيما سجل للأرثوذكسي رحمة جافارو في الدقيقة 89.
وشهدت الجولة التي أقيمت على ملاعب البولو، تفوق عمان أف سي على النصر 3-0.
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل "ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية"، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 22:56:04
MENAFN09092023000117011021ID1107038627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.