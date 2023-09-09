فريق الاتحاد بطلا لدوري المحترفات لكرة القدم

عمان 9 أيلول (بترا)- حسم فريق نادي الاتحاد تتويجه بلقب الدوري الأردني للمحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع الأرثوذكسي 1-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية للنسخة الخامسة من البطولة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، متقدماً على مطارده الأرثوذكسي 22 نقطة، ثم عمان اف سي ، النصر 13، والاستقلال أخيراً بقطة واحدة.

وأحرز هدف الاتحاد لين البطوش عند الدقيقة 26، فيما سجل للأرثوذكسي رحمة جافارو في الدقيقة 89.

وشهدت الجولة التي أقيمت على ملاعب البولو، تفوق عمان أف سي على النصر 3-0.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل "ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية"، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

09/09/2023 22:56:04