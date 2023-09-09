إربد 9 أيلول (بترا) علا عبيدات- نظمت مديرية آثار محافظة إربد، ضمن مبادرة "حديث السرايا" في دار السرايا بإربد، اليوم السبت، حوارية عن ذكريات المكان والإنسان في إربد الخمسينيات والستينيات، تحدث فيها شاغل كرسي عرار في جامعة اليرموك الدكتور نبيل حداد.

وقال حداد، خلال اللقاء، " قليلة هي المدن العربية "الإقليمية" التي تمتلك ما تحظى به مدينة إربد من مقومات تجعل منها مدينة تعليمية، وحاضرة ثقافية بصفة مستمرة تتجاوز المناسبات وتتخطى الاحتفالات الموسمية".

وأشار إلى أن إربد تمتلك تاريخاً ثقافياً مجيداً في العصر الحديث يمتد من مطلع القرن العشرين حتى لحظتنا القائمة، وذلك بأعلامها البارزين، مبينا أن إربد أهدت الأردن والثقافة العربية واحداً من أعظم الشعراء العرب في العصر الحديث هو شاعر الأردن مصطفى وهبي التل "عرار"، وهو الشاعر الذي اعتمدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، رمزًا للثقافة العربية للعام 2022.

وأضاف أن مدينة إربد أهدت الوطن والعالم الأديب والمفكر والسياسي الدكتور محمد صبحي أبوغنيمة أحد رواد القصة القصيرة الحديثة والروائي الرائد عقيل أبوالشعر، والأديب والإعلامي صلاح أبو زيد وغيرهم الكثيرين.

وتحدث عن مرافق مدينة إربد ومنها النوادي الرياضية والثقافية والمكتبات العامة والمدارس العريقة والروابط الأدبية، مشيرا إلى أن أن مدينة إربد شهدت حركة نشر مبكرة وإصدارات صحفية وثقافية منذ مطلع القرن الماضي، ولا سيما في مجال الكتب والصحافة المدرسية التي قام بها القطاع الخاص، ونهضت ببعض أعبائها مدارسها الثانوية العريقة.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

09/09/2023 22:43:28

