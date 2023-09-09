المقاولين تصادق على التقريرين المالي والإداري لصندوق التكافل الاجتماعي
التاريخ
9/9/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المقاولين على التقريرين المالي والإداري في اجتماعها السنوي العادي، اليوم السبت، برئاسة نقيب المقاولين رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس أيمن الخضيري.
وقال الخضيري إن النقابة أسست صندوق التكافل الاجتماعي انطلاقا من حرصها على تأمين حياة كريمة لعائلات الأعضاء في حالات الوفاة أو لمن بلغ سن 75 من العمر.
وأشار الخضيري إلى أن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الأمور المستجدة، مؤكداً أن الصندوق تطور وتحسن وضعه المالي عن السنوات السابقة بشكل كبير، معلناً أنه قد جرى تخفيض العجز عن العام الماضي بما يزيد عن 600 ألف دينار،.
وبين أن مجموع الذمم المستحقة على بعض المقاولين لصالح الصندوق زادت عن المليون دينار، وأن الصندوق مدين بدفعات لعائلات المتوفين تبلغ 760 ألف دينار، مما يخلق عجزاً مؤقتاً، منوهاً أن هناك ما يقارب المليون دينار مبالغ مستحقه لصالح صندوق التكافل على مقاولين مفصولين (ناهيك عن المبالغ المستحقة عليهم نتيجة رسوم واشتراكات النقابة)،
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على إصدار تعليمات خاصة لتقسيط المبالغ المترتبة على المقاولين المشتركين في الصندوق وذلك للتسهيل عليهم، وتمكينهم من الحصول على الأوراق اللازمة من النقابة لاستكمال معاملاتهم الرسمية.
وبين أن اللجنة وضعت تعليمات وشروطا محددة لآلية تقسيط هذه المبالغ، مؤكداً أن التقسيط هو فقط للمبالغ المستحقة لصندوق التكافل (بشرط أن يكون المقاول قد سدد أية رسوم أو اشتراكات أخرى نقداً لصندوق النقابة)،
أمين صندوق لجنة التكافل ياسين الطراونة، بين أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين يعتبر من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن، لافتاً إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولاً بأول.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
09/09/2023 21:54:43
MENAFN09092023000117011021ID1107038624
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