عمان 9 أيلول (بترا)- صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المقاولين على التقريرين المالي والإداري في اجتماعها السنوي العادي، اليوم السبت، برئاسة نقيب المقاولين رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس أيمن الخضيري.

وقال الخضيري إن النقابة أسست صندوق التكافل الاجتماعي انطلاقا من حرصها على تأمين حياة كريمة لعائلات الأعضاء في حالات الوفاة أو لمن بلغ سن 75 من العمر.

وأشار الخضيري إلى أن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الأمور المستجدة، مؤكداً أن الصندوق تطور وتحسن وضعه المالي عن السنوات السابقة بشكل كبير، معلناً أنه قد جرى تخفيض العجز عن العام الماضي بما يزيد عن 600 ألف دينار،.

وبين أن مجموع الذمم المستحقة على بعض المقاولين لصالح الصندوق زادت عن المليون دينار، وأن الصندوق مدين بدفعات لعائلات المتوفين تبلغ 760 ألف دينار، مما يخلق عجزاً مؤقتاً، منوهاً أن هناك ما يقارب المليون دينار مبالغ مستحقه لصالح صندوق التكافل على مقاولين مفصولين (ناهيك عن المبالغ المستحقة عليهم نتيجة رسوم واشتراكات النقابة)،

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على إصدار تعليمات خاصة لتقسيط المبالغ المترتبة على المقاولين المشتركين في الصندوق وذلك للتسهيل عليهم، وتمكينهم من الحصول على الأوراق اللازمة من النقابة لاستكمال معاملاتهم الرسمية.

وبين أن اللجنة وضعت تعليمات وشروطا محددة لآلية تقسيط هذه المبالغ، مؤكداً أن التقسيط هو فقط للمبالغ المستحقة لصندوق التكافل (بشرط أن يكون المقاول قد سدد أية رسوم أو اشتراكات أخرى نقداً لصندوق النقابة)،

أمين صندوق لجنة التكافل ياسين الطراونة، بين أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين يعتبر من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن، لافتاً إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولاً بأول.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

09/09/2023 21:54:43

