الاحتلال يعتقل صيادين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة

غزة 9 أيلول (بترا)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت صيادين فلسطينيين اثنين في بحر رفح جنوب قطاع غزة. وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد في بحر رفح وقامت باعتقال صيادين اثنين، وسحبت قاربهم بكامل معداته إلى ميناء أسدود. --(بترا) أ ش/أز/ هـ ح 09/09/2023 21:35:13

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.