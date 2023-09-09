ناعومى واتس تتألق بإطلالة بيضاء بصحبة كلبها الصغير





وكانت الممثلة البريطانية الأسترالية

ناعومى واتس

أعلنت

فى وقت سابق من شهر يونيو العام الجارى عن زواجها من صديقها بيلي كرودوب، وذلك في سن الـ 54 عامًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بنفس السن، وبدت ناعومى واتس نجمة الفيلم الشهير

King Kong

التي حققت به شهرة كبيرة، بعدما حققت إيراداته العالمية أرقامًا قياسية وقتها بشكل رائع من خلال الفستان التي اختارته للارتداء بتلك المناسبة.





كما أكد التقرير أن ناعومى واتس ارتدت خلال تلك المناسبة فستاناً بلغت قيمته 7400 دولار،

ناعومي واتس

واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.. ناعومى سبق وشاركت متابعيها على موقع انستجرام صوراً لها اثناء رحلتها في عالم التجديف، حيث استقلت قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه، ثم علقت على الصور التي نشرتها قائلة "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.







