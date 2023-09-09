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ناعومى واتس تتألق بإطلالة بيضاء بصحبة كلبها الصغير

9/9/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) تميزت نجمة هوليود ناعومى واتس أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك وهي ترتدي إطلالة بيضاء بالكامل، وبصحبتها كلبها الصغير مثلما ظهر خلال الصور الذى تم رصدها لبطلة فيلم كينج كونج الشهيرة، والتي تمتلك علامات بارزة في الصناعة بعالم هوليود.



ناعومى واتس بصحبة كلبها الصغير

وكانت الممثلة البريطانية الأسترالية
ناعومى واتس
أعلنت
فى وقت سابق من شهر يونيو العام الجارى عن زواجها من صديقها بيلي كرودوب، وذلك في سن الـ 54 عامًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بنفس السن، وبدت ناعومى واتس نجمة الفيلم الشهير
King Kong
التي حققت به شهرة كبيرة، بعدما حققت إيراداته العالمية أرقامًا قياسية وقتها بشكل رائع من خلال الفستان التي اختارته للارتداء بتلك المناسبة.


ناعومى واتس


كما أكد التقرير أن ناعومى واتس ارتدت خلال تلك المناسبة فستاناً بلغت قيمته 7400 دولار،
ناعومي واتس
واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.. ناعومى سبق وشاركت متابعيها على موقع انستجرام صوراً لها اثناء رحلتها في عالم التجديف، حيث استقلت قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه، ثم علقت على الصور التي نشرتها قائلة "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.




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