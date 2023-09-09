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ليلى علوى تقدم فيلم المستريحة استكمالا لنجاحها مع بيومى فؤاد

9/9/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) تعاقدت الفنانة ليلى علوى على بطولة فيلم "المستريحة" وهو فيلماً جديداً يشاركها البطولة النجم بيومى فؤاد، ويعد الفيلم إستكمالا لنجاحتهما سوياً في السينما، والفيلم من إخراج خالد مرعى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أسماء الممثلين وغيرها من التفاصيل .

وتعاونت ليلى علوى مع بيومى فؤاد في ثلاثة أفلام ابرزهم فيلم "ماما حامل" والذى حقق نجاحاً ملحوظاً في السينما وشارك في بطولة العمل كلا من ، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.



كما تعاونت معه في فيلم "شوجر دادى" وشارك في بطولته كلا من بطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

وكانت قد قدمت النجمة ليلى علوي اعتذارا إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن تكريمها في الدورة الـ 30 من المهرجان، بسبب وجودها خارج القاهرة لارتباطها بأعمال فنية.

وقالت ليلى علوي في اعتذارها: "الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان، بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرا لظروف خارجة عن إدارتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة، لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيرا".


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