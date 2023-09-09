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علي الحجار يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش.. اليوم

9/9/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) يحسي النجم علي الحجار حفلا غنائيا ضخما بمناسبة مرور 100 عاما على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وهي الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، على مسرح النقابة اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ويذاع الحفل مباشرة عبر شاشة قناة "الحياة".

ويشدو الفنان علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب، وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر
النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأشار إلى أن نقل الاحتفالية لكل الشعب المصرى، والشعوب العربية عبر قناة "الحياة" يعد رسالة تؤكد ريادة الفن المصرى فى الوطن العربى.

ويقام على هامش الاحتفالية معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش فى بهو مبنى نقابة الصحفيين، ويفتتح المعرض فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح كامل، أن الحفل يحضره الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

ووجه الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى على جهوده الكبيرة فى التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.


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