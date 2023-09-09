نادر عباسى عن بليغ حمدى: ألحانه أثرت فى تكوينى منذ صغرى

وأضاف عن ذلك : بليغ حمدى ما كانش شخص عادى، ولكن كان مؤثر بموسيقاه علشان كده عاشت إلى الآن، وستظل تعيش بفضل موهبته الكبيرة وفهمه الكبير للموسيقى.

استكمل المايسترو نادر عباسى عن ذلك : "بليغ حمدى أثر في تكوينى بصفة خاصة، وكبرت على أغانيه اللى حبتها زى جيلى كله، ولكن يبقى نجاحه في إنه إلى الآن لا يزال يعيش بيننا مثل كل الموهوبين المؤثرين بفنهم".

ويعد الملحن الكبير

بليغ حمدى

من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.



