نادر عباسى عن بليغ حمدى: ألحانه أثرت فى تكوينى منذ صغرى

نادر عباسى عن بليغ حمدى: ألحانه أثرت فى تكوينى منذ صغرى
التاريخ
9/9/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Youm7) أيام تفصلنا عن ذكرى رحيل الملحن بليغ حمدى ، والذى رحل عن عالمنا في الـ 12 من سبتمبر قبل 30 عام رحل فيها بجسده وبقى بموسيقاه التي أثرت في أجيال، وخلال السطور التالية نتحدث إلى المايسترو نادر عباسى الذى تطرق إلى موسيقى بليغ حمدى قائلاً في تصريحات خاصة لليوم السابع : بليغ حمدى أثر فينا كلنا، وأنا على المستوى الشخصى اما كبرت اكتشفت إن كل الأغانى اللى حبيتها في صغرى كانت من ألحانى".
وأضاف عن ذلك : بليغ حمدى ما كانش شخص عادى، ولكن كان مؤثر بموسيقاه علشان كده عاشت إلى الآن، وستظل تعيش بفضل موهبته الكبيرة وفهمه الكبير للموسيقى.
استكمل المايسترو نادر عباسى عن ذلك : "بليغ حمدى أثر في تكوينى بصفة خاصة، وكبرت على أغانيه اللى حبتها زى جيلى كله، ولكن يبقى نجاحه في إنه إلى الآن لا يزال يعيش بيننا مثل كل الموهوبين المؤثرين بفنهم".
ويعد الملحن الكبير
بليغ حمدى
من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.
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