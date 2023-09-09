3 أسرار للحصول على لون بشرة مشرق وموحد.. فيتامين سى الأهم





يمكن أن يكون لون البشرة غير الموحد نتيجة لعدد من الأسباب، تعد الشمس هي السبب الرئيسي، يمكن أن يسبب الضرر الناتج عن أشعة الشمس فرط التصبغ الذي يظهر على شكل بقع بنية، مما يؤدي إلى تغير لون البشرة أو عدم تناسق لونها. والذي يمكن أن يسبب الاحمرار والبقع.









بغض النظر عن سبب عدم تناسق لون بشرتك، فمن المحتمل أن تتمكن من معالجتها بنفس الطريقة. فيما يلي 3 طرق للحصول على لون بشرة أكثر تناسقًا للحصول على بشرة تشعرين بالثقة بها.





فيتامين C هو قوة حقيقية للطبيعة. عندما نتناوله، نحصل على فوائد مذهلة مثل تحسين وظيفة المناعة،

ولكن يمكننا الحصول على فوائد لا تصدق من تطبيقه موضعياً أيضاً. يمكن أن تساعد العناية بالبشرة بفيتامين C على استعادة الإشراق وتقليل ظهور فرط التصبغ بشكل واضح وإحياء مظهر البشرة الباهتة. كل هذه الفوائد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اللون العام للبشرة.

قومي بتدليك كل من سيروم فيتامين C وكريم الجل المرطب على بشرتك صباحًا ومساءً، للحصول على لون بشرة أكثر إشراقًا وأكثر تناسقًا في وقت قصير.













التقشير هو أداة قوية لمحاربة التصبغ وإعادة لون بشرتك إلى المسار الصحيح. فهو لا يخلص بشرتك من خلايا الجلد الميتة التي تساهم في البهتان وتغير اللون وانسداد المسام فحسب، بل يشجع أيضًا على تجديد الخلايا.

استخدمى مقشر الوجه كجزء من روتينك الليلي للعناية بالبشرة، ما عليك سوى غمر قطعة قطنية قابلة لإعادة الاستخدام بالمنشط وتمريرها على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما حديثًا، يعمل هذا على تقشير البشرة وتفتيحها وشدها وترطيبها للحصول على بشرة ناعمة ومتجانسة.







الجلد الجاف أكثر عرضة للالتهاب لأنه يشير إلى ضعف حاجز الزيت الطبيعي والرطوبة. والحفاظ على رطوبة البشرة يعني الحفاظ على صحة البشرة وقوتها، ما يسمح لك بحماية نفسك من فرط التصبغ بشكل أكبر. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على رطوبة البشرة يبقيها ممتلئة وصحية، مما يعني وجود حاجز قوي للبشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبهتان.