3 أسرار للحصول على لون بشرة مشرق وموحد.. فيتامين سى الأهم

3 أسرار للحصول على لون بشرة مشرق وموحد.. فيتامين سى الأهم
التاريخ
9/9/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) هل تعانين من بقع داكنة أو فاتحة بشكل غير طبيعي على بشرتك، أو هل يتحول لون بشرتك إلى اللون الأحمر لأى سبب إن كان؟ هناك الكثير من المشكلات التي قد تتسبب في تغير لون بشرتك أو ظهورها بشكل غير متساوٍ، ولكن حلها ممكن. تابعى هذا التقرير لتتعرفي على سبب تغير لون بشرتك
واكتشف المكونات الطبيعية التي تحافظ عليه، وفقًا لما نشره موقع "renskincare".
لماذا ترى البقع؟
يمكن أن يكون لون البشرة غير الموحد نتيجة لعدد من الأسباب، تعد الشمس هي السبب الرئيسي، يمكن أن يسبب الضرر الناتج عن أشعة الشمس فرط التصبغ الذي يظهر على شكل بقع بنية، مما يؤدي إلى تغير لون البشرة أو عدم تناسق لونها. والذي يمكن أن يسبب الاحمرار والبقع.
فيتامين سى لتفتيح البشرة
كيفية توحيد لون البشرة
بغض النظر عن سبب عدم تناسق لون بشرتك، فمن المحتمل أن تتمكن من معالجتها بنفس الطريقة. فيما يلي 3 طرق للحصول على لون بشرة أكثر تناسقًا للحصول على بشرة تشعرين بالثقة بها.
1. استخدام فيتامين سي بانتظام
فيتامين C هو قوة حقيقية للطبيعة. عندما نتناوله، نحصل على فوائد مذهلة مثل تحسين وظيفة المناعة،
ولكن يمكننا الحصول على فوائد لا تصدق من تطبيقه موضعياً أيضاً. يمكن أن تساعد العناية بالبشرة بفيتامين C على استعادة الإشراق وتقليل ظهور فرط التصبغ بشكل واضح وإحياء مظهر البشرة الباهتة. كل هذه الفوائد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اللون العام للبشرة.
قومي بتدليك كل من سيروم فيتامين C وكريم الجل المرطب على بشرتك صباحًا ومساءً، للحصول على لون بشرة أكثر إشراقًا وأكثر تناسقًا في وقت قصير.
بشرة صافية
2. التقشير
التقشير هو أداة قوية لمحاربة التصبغ وإعادة لون بشرتك إلى المسار الصحيح. فهو لا يخلص بشرتك من خلايا الجلد الميتة التي تساهم في البهتان وتغير اللون وانسداد المسام فحسب، بل يشجع أيضًا على تجديد الخلايا.
استخدمى مقشر الوجه كجزء من روتينك الليلي للعناية بالبشرة، ما عليك سوى غمر قطعة قطنية قابلة لإعادة الاستخدام بالمنشط وتمريرها على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما حديثًا، يعمل هذا على تقشير البشرة وتفتيحها وشدها وترطيبها للحصول على بشرة ناعمة ومتجانسة.
3. تأكدي من ترطيب بشرتك
الجلد الجاف أكثر عرضة للالتهاب لأنه يشير إلى ضعف حاجز الزيت الطبيعي والرطوبة. والحفاظ على رطوبة البشرة يعني الحفاظ على صحة البشرة وقوتها، ما يسمح لك بحماية نفسك من فرط التصبغ بشكل أكبر. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على رطوبة البشرة يبقيها ممتلئة وصحية، مما يعني وجود حاجز قوي للبشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبهتان.
MENAFN09092023000132011024ID1107038617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.