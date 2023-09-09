يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الذكاء والطموح الذى يدفعه للتخطيط طوال الوقت لمستقبله حتى يصبح أفضل من أي وقت مضى.

برج العقرب فى حظك اليوم 10 سبتمبر

يتسم مولود برج العقرب، بصفات أخرى منها الكرم وحفظ أسرار الآخرين، والسعى لمساعدة من يحتاج إليه، والإخلاص كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع .





ومن مشاهير

برج العقرب

الدكتور مجدى يعقوب، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

مرونتك في التعامل مع زملائك وحرصك الدائم على الإنصات لهم ساعدك على النجاح في عملك طوال الوقت، ويؤهلك في المستقبل لتولى المناصب الهامة التي تستحقها عن جدارة.





تعاونك الدائم مع شريك حياتك وحرصك على الإنصات له جعل حياتكما مستقرة وسعيدة، وتجديدك لحياتك الأسرية بين الحين والآخر ساعد على تجنب الملل في حياتكما معاً.





حرصك على تناول عسل النحل بشكل يومى جعلك في حالة صحية جيدة مع ممارسة التمارين الرياضية جعلك تشعر بالحيوية والنشاط طوال الوقت.





يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في إبداعه للأفكار المميزة حتى يصل للمكانة التي يستحقها لذكائه وإجتهاده الدائم.







يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للعمل وطموحه الذى يدفعه دائماً للتخطيط لمستقبله، كما يتمتع بالشجاعة ويميل للعيش فى الخيال .





يتسم مولود

برج السرطان

بصفات أخرى والتى منها حبه الشديد لأسرته كما يحرص على اسعاد غيره ومساعدة المحتاجين، كما يتسم بالحساسية الشديدة ويتأثر من أقل كلمة أو موقف يتعرض له.





ومن مشاهير برج السرطان هانى سلامة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لا تتوتر أو تنفعل وحاول ان تتحكم في أعصابك حتى تستطيع إدارة الأمور حولك كما عليك ألا تتجاهل نصائح رؤسائك حتى تحقق المزيد من الإنجازات في عملك.

يجب أن تراعى مشاعر الحبيب ولا تتسبب في مضايقته حتى لا تثير المشاكل بينك وبينه، كما عليك أن تحافظ على علاقتك به وتحسنها وتتخذ خطوات إيجابية تجاهه.

مارس التمارين الرياضية ونفذ تعليمات الطبيب المعالج حتى تستعيد عافيتك من جديد وتتجنب الشعور بالتعب والإرهاق خلال الفترة المقبلة.





يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يحرص على مراعاة مشاعر شريك حياته وإلا يثير المشاكل معه مرة أخرى حتى يحافظ على علاقته به.

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على التأقلم مع الظروف المختلفة، كما يعشق عمله ويحرص على تطوير أدواته طوال الوقت.





يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها تفاؤله الدائم وإقباله على الحياة، كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما يمتلك حس فكاهى مميز يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله.





ومن مشاهير

برج الجوزاء

وفاء عامر، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

احرص على إنجاز المهام المطلوبة منك في أسرع وقت ممكن ولا تنشغل بأمور أخرى أثناء العمل حتى لا ترتكب الكثير من الأخطاء وتتعرض لعقوبات من رؤسائك.





انصت لشريك حياتك جيداً وحاول أن تصلح علاقتك به الفترة المقبلة، ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى حتى تستقر حياتكما معاً وتشعر بالسعادة التي تحلم بها.





تناول الماء أغلب الوقت، ولا تفرط في تناول الحلوى والأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة مع مرور الوقت، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.





يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يحرص على إنجاز عمله ولا يهدر وقته بالتفكير في أشياء غير مفيدة حتى يستطيع الإنتهاء من المهام المطلوبة منه.







يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الرومانسية والإخلاص والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين كما يتمتع بشخصية قيادية تؤهله لإدارة مجموعة من الأشخاص.





يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها العناد الذى يدفعه للتسرع في اتخاذ بعض القرارات والثقة بالنفس والطموح الذى يدفعه للتخطيط دائماً لتحقيق الأفضل في مستقبله.





ومن مشاهير

برج الثور

جورج كلونى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول مرة أخرى ولا تيأس أو تستسلم للإحباط حتى تحقق ما تريده من أمنيات، كما عليك أن تتعاون مع زملائك في تحقيق المزيد من الأفكار الهامة والمميزة.





اظهر حبك لشريك حياتك طوال الوقت، ولا تعانده أو تثير المشاكل معه حتى تحافظ على علاقتكما وتعيش حياة سعيدة هادئة مستقرة كما كنت تتمنى وتحلم.





حافظ على صحتك وتناول الأدوية الطبية في مواعيدها، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة كما عليك عدم الإفراط في تناول وجبة العشاء حتى لا ترى أحلام مزعجة في منامك.





يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يتعاون مع زملائه في تحقيق المزيد من الإنجازات في عمله وألا يتجاهل شريك حياته مرة أخرى .





مواليد برج الأسد هم أشخاص مميزون طموحين وجريئين، حيث يمتلكون رغبة قوية في تحقيق النجاح والتفوق في حياتهم. يتميزون بشخصيات قيادية وثقة عالية بالنفس، حيث يتحملون المسؤولية ويسعون للتأثير في الآخرين.

ومواليد برج الأسد يتمتعون بشخصيات ساحرة ومفعمة بالحيوية، ويتمتعون بشعبية وجاذبية تجذب الآخرين إليهم. يحبون أن يكونوا في مركز الاهتمام ويسعون للتألق والتميز في جميع جوانب حياتهم. إلى جانب ذلك، يتمتعون بقلب كبير وعاطفة قوية، ويميلون إلى التفاني في العلاقات الشخصية وإظهار الحب والاهتمام بالآخرين.

ومن مشاهير برج الأسد

الفنانة منة شلبي ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي





ابذل قصارى جهدك وحاول أن تكون داعمًا للآخرين في الفترات الحالية والمشاركة الفعالة مع زملائك بالعمل خلال الأيام المقبلة.



هذه الأيام مناسبة لبداية علاقة حب جديدة، فحاول أن تكون على استعداد لبدء بداية جديدة في حياتك

وتخلى عن الماضي ولا تشغل تفكير ولكن كون رومانسي وتبادل الحب

ابتعد عن تحمل الضغط وتخلص من الأمور التي تتسبب في

انخفاض مستوي

الصحة عندك، وتجنب أي موضوعات غير هادفة قد تؤثر على صحتك بالسلب

وحاول أن تمارس بعض تمارين الاسترخاء لتخفيف الضغط

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يدخل علاقة عاطفية جديدة،ويمكن ان تكون علاقة حقيقية

تصل إلى الزواج وتتمتع بالازدهار الدائم .





مولود برج الجدى

من الأبراج المنظمة شديدة التركيز، يبدأ هذا البرج من 22 ديسمبر وحتى 20 يناير، تجده ذكى يعمل بجدية ويترك بصمة في ما ينسب إليه من عمل.

مولد برج الجدى محبوب ممن حوله، كثير الأصدقاء، ماهر في علاقاته يجيد التوازن بين أنواعها المختلفة، وهو شخص يتميز بالأناقة والذوق الرفيع.



ومن مشاهير برج الجدى مى عز الدين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية.

حاول أن تتجاوز كل خلافاتك مع الحبيب، ولا تضع تعقيدات كثيرة أمامه حتى لا يشعر بالضيق منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف.

ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.

تحقق المزيد من النجاحات فى الفترة المقبلة، تتخلص كذلك من كافة الأزمات التى وقعت بها، وتشعر بأن هناك من يقدر مجهودك على مستوى العمل، فضلاً عن أوضاعك المالية ستتحسن كثيراً.

مواليد

برج العذراء

يعتبرون من الأشخاص المنظمين والمدققين، فهم يهتمون بالتفاصيل ويسعون للكمال في كل ما يقومون به. يتمتعون بعقل تحليلي قوي وقدرة على التفكير النقدي، مما يجعلهم متميزين في التخطيط وحل المشكلات.

مواليد برج العذراء أيضًا عمليين وواقعيين، حيث يتعاملون مع الأمور بشكل عقلاني ويعتمدون على الحقائق والمعرفة. يتمتعون أيضًا بأخلاق عالية وقيمة الأمانة والالتزام، ويسعون للقيام بالأعمال بأفضل طريقة ممكنة.

ومن مشاهير برج العذراء وائل كافورى ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





تحاول فى الفترة القادمة أن تغير من عملك وهذا سيكون أفضل بكثير فدائما التجديد فى الخبرات يصقل مواهبك ويجعلك تخرج أفضل مالديك، حاول أن تتقرب من زملاء العمل أكثر من ذلك ولا تتخذ مواقف معادية فهذا سيؤثر على شعبيتك فى المكان.

تعرضت لكثير من التجارب الفاشلة التى اثرت على حياتك العاطفية حاول أن تتجاوز الأزمات السابقة بفتح باب قلبك على الحياة الجديدة ، هناك شخص مناسب يبحث السبل للتقرب منك لا تبعد أكثر من ذلك وتقرب فقد يكون النصيب.

المشاكل الصحية تحيط بك بسبب حالتك النفسية والمزاجية غير المستقرة حاول أن تتغلب على ذلك فهى تضعف جهازك المناعى وتجعلك عرضة للأمراض، قم وغير من هواء غرفتك وأجعل الشمس تدخل إلى حياتك ليتبدد المرض بصحة وعافية.

لا تتوقع السئ فتجده فأنت على موعد مع الحياة السعيدة فبين عشية وضحاها يبدل الله الحال إلى غيره، ودائما الشخص المتفائل يجد أبواب أمل جديدة للعيش بسعادة وفرح بين الناس.

مولود برج القوس محب للانطلاق والسفر يعشق الحرية، ولكن مع كل ذلك أفضل أوقاته يقضيها وسط العائلة، يحب الاستقلالية بشكل كبير

تجده إنسان حساس جدًا يعشق الفن والموسيقى.

مولود برج القوس إنسان عقلانى يخطط للمستقبل، كما أنه واثق من نفسه جدًا صريح يساعد غيره وصاحب صحبه.

من مشاهير برج القوس حسن يوسف ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ستظل قدرتك على الاستمرار في التركيز قوية جدًا.

يجب عليك الالتزام بمكتبك أو محطة العمل في المنزل لإنهاء الحد الأقصى من العمل في أقل وقت ممكن.



لقد كنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وكانت الالتزامات من جميع الجوانب تفرض عليك متطلبات.

اليوم، من المرجح أن يتراجع الضغط قليلاً.

اغتنم هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.

أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.

فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل أخبارا سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.



