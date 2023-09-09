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وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة

9/9/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) تحتوى الطماطم على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على علاج العديد من مشاكل البشرة من خلال إدخال بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على تحقيق ذلك، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة، وفقاً لما ذكره موقع "bebeautiful ".

وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة

وصفة الطماطم للتخلص من حب الشباب

يساعد زيت شجرة الشاي في علاج حب الشباب كما يعمل زيت الجوجوبا، على ترطيب البشرة وتنظيفها، و تعمل الطماطم على زيادة مرونة الجلد وتفتيحه وتعمل هذه المكونات في التخلص من حب الشباب، وذلك من خلال تحضير حوالى نصف ثمرة طماطم، و ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، وحوالي أربع قطرات من زيت شجرة الشاي، ثم مزج المكونات معاً ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه مرتين أولاً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.


طرق طبيعية من الطماطم


وصفة الطماطم للتخلص من الرؤوس السوداء

تساعد هذه الوصفة المكونة من الشوفا والطماطم والزبادي على إزالة السموم وتنظيف المسام، مما يؤدى إلى إزالة الرؤوس السوداء وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من لب الطماطم، مع ملعقة كبيرة من الشوفان وكذلك ملعقة كبيرة من الزبادي، وخلط المكونات معاً للحصول على عجينة متماسكة وتدفئها قليلاً، ووضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه مع تكرار الوصفة مرتين للحصول على نتائج إيجابية.


وصفات طبيعية من الطماطم


وصفة الطماطم لتفتيح البشرة

يساعد كلا من الليمون والطماطم على إزالة الأضرار الناجمة عن حروق الشمس والمناطق الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، لذلك تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة من خلال تحضير ملعقة صغيرة من لب الطماطم مع حوالي 3-4 قطرات من عصير الليمون، لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتركها لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه.


وصفات من الطماطم


وصفة الطماطم للهالات السوداء

تساعد هذه الوصفة في التخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من عصير الطماطم مع بضع قطرات من جل الصبار ثم وضع هذا الخليط تحت العينين وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه مع تكرار الوصفة مرتين يومياً.


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