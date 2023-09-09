وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة

وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة
التاريخ
9/9/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) تحتوى الطماطم على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على علاج العديد من مشاكل البشرة من خلال إدخال بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على تحقيق ذلك، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة، وفقاً لما ذكره موقع "bebeautiful ". وصفات طبيعية من الطماطم لعلاج أبرز مشاكل البشرة
وصفة الطماطم للتخلص من حب الشباب
يساعد زيت شجرة الشاي في علاج حب الشباب كما يعمل زيت الجوجوبا، على ترطيب البشرة وتنظيفها، و تعمل الطماطم على زيادة مرونة الجلد وتفتيحه وتعمل هذه المكونات في التخلص من حب الشباب، وذلك من خلال تحضير حوالى نصف ثمرة طماطم، و ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، وحوالي أربع قطرات من زيت شجرة الشاي، ثم مزج المكونات معاً ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه مرتين أولاً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
طرق طبيعية من الطماطم
وصفة الطماطم للتخلص من الرؤوس السوداء
تساعد هذه الوصفة المكونة من الشوفا والطماطم والزبادي على إزالة السموم وتنظيف المسام، مما يؤدى إلى إزالة الرؤوس السوداء وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من لب الطماطم، مع ملعقة كبيرة من الشوفان وكذلك ملعقة كبيرة من الزبادي، وخلط المكونات معاً للحصول على عجينة متماسكة وتدفئها قليلاً، ووضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه مع تكرار الوصفة مرتين للحصول على نتائج إيجابية.
وصفات طبيعية من الطماطم
وصفة الطماطم لتفتيح البشرة
يساعد كلا من الليمون والطماطم على إزالة الأضرار الناجمة عن حروق الشمس والمناطق الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، لذلك تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة من خلال تحضير ملعقة صغيرة من لب الطماطم مع حوالي 3-4 قطرات من عصير الليمون، لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتركها لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه.
وصفات من الطماطم
وصفة الطماطم للهالات السوداء
تساعد هذه الوصفة في التخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من عصير الطماطم مع بضع قطرات من جل الصبار ثم وضع هذا الخليط تحت العينين وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه مع تكرار الوصفة مرتين يومياً.
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