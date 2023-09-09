4 أضرار تسببها الملابس الضيقة جدا.. زيادة العصبية أبرزها





عندما ترتدى الفتاة السروال الضيق لا تنتبه إلى أنه قادر على جعلها تصبح عصبية خلال اليوم، لأن السروال الضيق يضغط على العصب الجلدى للفخذ الجانبى، مما يؤدى للشعور بالوخز في الخذين، مع الشعور بالألم والتنميل، من كثرة شد عضلات الجسم، وتشعر الفتاة بأن قدميها وكاحلها تشعر بالضعف، والأمر ينطبق على من ترتدى ملابس مصممة لتسطيح المعدة، خاصة عند منطقة الخصر، مع اختفاء ذلك عند ارتداء ملابس واسعة.



ملابس ضيقة

التماس المستمر للملابس الضيقة قد يتسبب في تهيج الجلد وحكة واحمرار. إذا كانت الملابس مصنوعة من مواد غير مناسبة أو إذا كنت تعاني من حساسية للأقمشة، فقد يزيد ارتداء الملابس الضيقة من هذه المشاكل.



ازياء ضيقة

قد تعيق الملابس الضيقة تدفق الهواء وتهوية الجسم بشكل صحيح. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاز الحرارة والرطوبة في المنطقة المحيطة بالجسم وزيادة فرصة حدوث الاختناق.