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4 أضرار تسببها الملابس الضيقة جدا.. زيادة العصبية أبرزها

9/9/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) الفتاة تحب أن ترتدى الملابس المريحة التي تجعلها تشعر بالاسترخاء وبمزيد من الثقة، ولكن قد تعجب ببعض الملابس التي تكون ضيقة وتحكم شكل جسمها، بل قد تختار بعض قطع الملابس الضيقة التي تجعل الجسم أنحف بشكل كبير بالنسبة لها، ولكن ما لا تعرف الفتاة أن الملابس الضيقة لها أضرار كبيرة لم تكن تتوقعها على الجسم بشكل عام، ولمعرفة تلك المعلومات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "livesozy".


أضرار غير متوقعة تحدث عند ارتداء الملابس الضيقة:

زيادة العصبية:

عندما ترتدى الفتاة السروال الضيق لا تنتبه إلى أنه قادر على جعلها تصبح عصبية خلال اليوم، لأن السروال الضيق يضغط على العصب الجلدى للفخذ الجانبى، مما يؤدى للشعور بالوخز في الخذين، مع الشعور بالألم والتنميل، من كثرة شد عضلات الجسم، وتشعر الفتاة بأن قدميها وكاحلها تشعر بالضعف، والأمر ينطبق على من ترتدى ملابس مصممة لتسطيح المعدة، خاصة عند منطقة الخصر، مع اختفاء ذلك عند ارتداء ملابس واسعة.


ملابس ضيقة

تهيج البشرة:

التماس المستمر للملابس الضيقة قد يتسبب في تهيج الجلد وحكة واحمرار. إذا كانت الملابس مصنوعة من مواد غير مناسبة أو إذا كنت تعاني من حساسية للأقمشة، فقد يزيد ارتداء الملابس الضيقة من هذه المشاكل.


ازياء ضيقة


انعدام التهوية:

قد تعيق الملابس الضيقة تدفق الهواء وتهوية الجسم بشكل صحيح. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاز الحرارة والرطوبة في المنطقة المحيطة بالجسم وزيادة فرصة حدوث الاختناق.



شعور الإغماء

قيود حركة الجسم: الملابس الضيقة جدًا قد تقيد حركة الجسم وتؤثر على مرونة العضلات والمفاصل. هذا يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات وآلام الظهر والرقبة والكتفين وتقليل الراحة العامة أثناء الحركة.

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