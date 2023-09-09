4 أضرار تسببها الملابس الضيقة جدا.. زيادة العصبية أبرزها

4 أضرار تسببها الملابس الضيقة جدا.. زيادة العصبية أبرزها
التاريخ
9/9/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) الفتاة تحب أن ترتدى الملابس المريحة التي تجعلها تشعر بالاسترخاء وبمزيد من الثقة، ولكن قد تعجب ببعض الملابس التي تكون ضيقة وتحكم شكل جسمها، بل قد تختار بعض قطع الملابس الضيقة التي تجعل الجسم أنحف بشكل كبير بالنسبة لها، ولكن ما لا تعرف الفتاة أن الملابس الضيقة لها أضرار كبيرة لم تكن تتوقعها على الجسم بشكل عام، ولمعرفة تلك المعلومات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "livesozy".
أضرار غير متوقعة تحدث عند ارتداء الملابس الضيقة:
زيادة العصبية:
عندما ترتدى الفتاة السروال الضيق لا تنتبه إلى أنه قادر على جعلها تصبح عصبية خلال اليوم، لأن السروال الضيق يضغط على العصب الجلدى للفخذ الجانبى، مما يؤدى للشعور بالوخز في الخذين، مع الشعور بالألم والتنميل، من كثرة شد عضلات الجسم، وتشعر الفتاة بأن قدميها وكاحلها تشعر بالضعف، والأمر ينطبق على من ترتدى ملابس مصممة لتسطيح المعدة، خاصة عند منطقة الخصر، مع اختفاء ذلك عند ارتداء ملابس واسعة.
تهيج البشرة:
ملابس ضيقة
التماس المستمر للملابس الضيقة قد يتسبب في تهيج الجلد وحكة واحمرار. إذا كانت الملابس مصنوعة من مواد غير مناسبة أو إذا كنت تعاني من حساسية للأقمشة، فقد يزيد ارتداء الملابس الضيقة من هذه المشاكل.
ازياء ضيقة
انعدام التهوية:
قد تعيق الملابس الضيقة تدفق الهواء وتهوية الجسم بشكل صحيح. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاز الحرارة والرطوبة في المنطقة المحيطة بالجسم وزيادة فرصة حدوث الاختناق.
شعور الإغماء
قيود حركة الجسم:
الملابس الضيقة جدًا قد تقيد حركة الجسم وتؤثر على مرونة العضلات والمفاصل. هذا يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات وآلام الظهر والرقبة والكتفين وتقليل الراحة العامة أثناء الحركة.
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