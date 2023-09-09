10 فوائد تشجعك على ممارسة الرياضة كل يوم

يستهين البعض بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي ويعتبرها رفاهية وليس ضرورة، مما يجعلها على آخر قائمة أولولياته إن لم تكن خارجها على الإطلاق، ويظن أنه طالما يحظى بوزن جيد أو لا يريد خفض وزنه فلا يحتاج إلى ممارسة

الرياضة ، ولكن الحقيقة أن الرياضة ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة للحفاظ على صحة جيدة وجسم قوي.









عندما يمارس الشخص الرياضة يدرك نقاط قوته ويصبح مستقلاً، مما يؤدي إلى تحسين صورته الذاتية وبالتالي زيادة ثقته بنفسه.

في كثير من الأحيان، أولئك الذين يمارسون الرياضة هم أكثر عرضة لتحقيق أهدافهم. وفي كثير من الأحيان تكون لديهم فرص أكبر للنجاح في مجالات حتى خارج الملعب، مثل عملهم على سبيل المثال.

ممارسة الرياضة البدنية لها تأثير كبير على تقليل التوتر، مما يساعد على الصحة النفسية والعقلية. على المدى القصير، تتحسن الأعراض، مثل الأفكار السلبية المتكررة والعصبية والرهاب "القلق" البسيط والإجهاد اليومي.

كما أنه مع الرياضة، من الأسهل التحكم في التغيرات في المزاج العقلي والقلق والتوتر العاطفي وحتى الاكتئاب.

يساعد النشاط البدني على عمل وتنشيط بعض الناقلات العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين. هذه تنظم وظيفة الدماغ وتساهم في الاستقرار العاطفي للشخص.





واحدة من أكبر الفوائد العقلية للرياضة هي تحسين المزاج. إن إطلاق الإندورفين بعد التمرين له تأثير مفيد على الجسم عن طريق زيادة الحالة المزاجية وتقليل الاكتئاب.





تظهر الأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تجعل الناس أكثر إنتاجية في حياتهم المهنية والشخصية. تزيد التمارين الرياضية من تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات. وهذا يجعل الشخص أكثر يقظة وحيوية.

وفي الوقت نفسه، فإن هرمونات السعادة الإندورفين التي يتم إفرازها، تعزز الشعور بالرفاهية، فنشعر بالحيوية والطاقة وبالتالي يسهل التعامل مع المهام اليومية، حتى لو بدت مرهقة.





تساعد التمارين الرياضية على الاسترخاء والتخلص من التوتر الداخلي، مما يسهل التحكم في سلوكنا اليومي.





ومن خلال الرياضة، يتواصل الشخص مع زملائه وأصدقائه في بيئة أكثر ترفيهاً. خاصة عندما يكون في مجموعة، فإنه يتفاعل اجتماعيًا تلقائيًا، ويصبح نشيطًا ويتغير مزاجه بالكامل.

وبالتالي تتعزز علاقاتنا الشخصية ونقضي وقتًا ممتعًا، ونحصل على فوائد جسدية ونفسية، لأننا نشعر بأننا جزء من فريق.





تظهر الدراسات في المدارس الثانوية العلاقة بين المشاركة في الرياضة والمهارات القيادية، فأثناء التدريب ومحاولة الفوز أو الخسارة معًا يتبنى الأشخاص عقلية الفريق في المدرسة أو العمل، وكذلك في المواقف الاجتماعية. كل هذا مع مرور الوقت يعزز المهارات القيادية لدى الشخص.





النشاط الرياضي يساعد على تحسين وظائف المخ. تتفق العديد من الدراسات على أن له فوائد عديدة للذاكرة والتركيز. لذلك، حتى في الأعمار الأكبر، يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة إلى تحسين ومنع مشاكل الدماغ المختلفة.