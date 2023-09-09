



ومع بدء ولايته الجديدة في الأول من نوفمبر 2010، انضم عضو جديد إلى المديرين التنفيذيين ليرتفع بذلك مجموعهم إلى 25 مديراً وفق الموقع الرسمى للبنك الدولى.





ويتمتع المديرون التنفيذيون المناوبون بكامل الصلاحية للتصرف في حالة غياب المديرين التنفيذيين المعنيين. علاوة على ذلك، يقوم مستشارون ومستشارون أوائل بمساعدة المديرين التنفيذيين في مباشرة أعمالهم، ويمكنهم إلى جانب المديرين التنفيذيين المناوبين حضور معظم اجتماعات المجالس بصفة استشارية دون التمتع بحق التصويت.





تشكيل مجالس المديرين التنفيذيين في السابق

تألفت أول مجالس للمديرين التنفيذيين من 12 مديراً تنفيذياً كما هو مبين في اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المادة الخامسة، البند 4(ب)

،

(E) وتتطلب زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين قراراً من مجالس المحافظين بأغلبية 80 في المائة من المجموع الكلي للأصوات (مجموع قوة التصويت).

وقبل الأول من نوفمبر

1992، كان هناك 22 مديراً تنفيذياً، 17 منهم كانوا منتخبين ، وفي عام 1992، ونظراً للارتفاع الكبير في أعداد الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى البنك، تمت زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين إلى 20 مديراً.

ثم ارتفع العدد الكلي للمديرين التنفيذيين إلى 24 مع إضافة مقعدين جديدين لكل من روسيا ومجموعة جديدة من البلدان حول سويسرا ، ومع بدء ولايته الجديدة في الأول من نوفمبر 2010، انضم عضو جديد ممثل عن أفريقيا جنوب الصحراء إلى المديرين التنفيذيين ليرتفع بذلك مجموعهم إلى 25 مديراً.