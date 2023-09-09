العثور على رفات فتاة مدفونة مع نحت ضفدع فى مقبرة من العصر البرونزي بكازاخستان
التاريخ
9/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار فى كازاخستان تلة دفن فتاة من العصر البرونزي تحتوى على عدد كبير من الممتلكات الجنائزية، بما في ذلك العشرات من عظام الحيوانات التي ربما تم استخدامها لأغراض احتفالية.
ويعمل الباحثون في هذا الموقع، الواقع في قرية أينبولاك وهي قرية في الجزء الشرقي من البلاد حيث
اكتشفوا أكثر من 100 تلة دفن يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، بما في ذلك هذه التي عثروا عليها مؤخرا والتى تضم رفات فتاة مدفونة مع 150 عظمة حيوان وفقًا لصحيفة أستانا تايمز.
وعلى الرغم من أن الباحثين لا يعرفون سوى القليل عن هوية الفتاة، فإن القطع الأثرية الموجودة في دفنها تكشف عن أدلة حول دورها داخل مجتمعها خلال العصر البرونزي ، الذي استمر في آسيا الوسطى بين عامي 3200 قبل الميلاد، و 1000 قبل الميلاد، وفقا لأكاديمية أكسفورد.
وقال رينات زوماتاييف، عالم الآثار الذي قاد عملية التنقيب ويرأس قسم الآثار والإثنولوجيا وعلم المتاحف في جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية في كازاخستان، لموقع Live Science : "لقد دُفنت على جانبها الأيسر، ومنحنية فلقد كانت هناك أقراط سلكية صغيرة في أذنيها وخرز حول رقبتها."
وكشف التأريخ بالكربون المشع للهيكل العظمي أن عمر الفتاة كان يتراوح بين 12 و15 عامًا عندما توفيت واكتشف علماء الآثار أيضًا أنها دُفنت ومعها 180 عظمة كاحل من المحتمل أنها من الأغنام أو الماشية بالإضافة إلى ثلاث شفرات كتف من الأبقار، والعديد من الحلق المعدنية (أطراف السيوف)، ومرآة ووعاء من البرونز.
لكن هناك سلعة أخرى برزت أمام علماء الآثار: قرص من البرونز منحوت على شكل ضفدع في المنتصف ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف جسم كهذا في كازاخستان.
وقال جوماتاييف: "إن صورة الضفدع لها معاني مختلفة بين العديد من الشعوب منذ العصور القديمة". "إنها مرتبطة بصورة المرأة أثناء المخاض وعبادة الماء... ولكنها تتطلب المزيد من الدراسة لتحديد معناها الحقيقي".
قرص على هيئة ضفدع
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