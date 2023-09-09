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العثور على رفات فتاة مدفونة مع نحت ضفدع فى مقبرة من العصر البرونزي بكازاخستان

9/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار فى كازاخستان تلة دفن فتاة من العصر البرونزي تحتوى على عدد كبير من الممتلكات الجنائزية، بما في ذلك العشرات من عظام الحيوانات التي ربما تم استخدامها لأغراض احتفالية.

ويعمل الباحثون في هذا الموقع، الواقع في قرية أينبولاك وهي قرية في الجزء الشرقي من البلاد حيث
اكتشفوا أكثر من 100 تلة دفن يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، بما في ذلك هذه التي عثروا عليها مؤخرا والتى تضم رفات فتاة مدفونة مع 150 عظمة حيوان وفقًا لصحيفة أستانا تايمز.

وعلى الرغم من أن الباحثين لا يعرفون سوى القليل عن هوية الفتاة، فإن القطع الأثرية الموجودة في دفنها تكشف عن أدلة حول دورها داخل مجتمعها خلال العصر البرونزي ، الذي استمر في آسيا الوسطى بين عامي 3200 قبل الميلاد، و 1000 قبل الميلاد، وفقا لأكاديمية أكسفورد.

وقال رينات زوماتاييف، عالم الآثار الذي قاد عملية التنقيب ويرأس قسم الآثار والإثنولوجيا وعلم المتاحف في جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية في كازاخستان، لموقع Live Science : "لقد دُفنت على جانبها الأيسر، ومنحنية فلقد كانت هناك أقراط سلكية صغيرة في أذنيها وخرز حول رقبتها."

وكشف التأريخ بالكربون المشع للهيكل العظمي أن عمر الفتاة كان يتراوح بين 12 و15 عامًا عندما توفيت واكتشف علماء الآثار أيضًا أنها دُفنت ومعها 180 عظمة كاحل من المحتمل أنها من الأغنام أو الماشية بالإضافة إلى ثلاث شفرات كتف من الأبقار، والعديد من الحلق المعدنية (أطراف السيوف)، ومرآة ووعاء من البرونز.

لكن هناك سلعة أخرى برزت أمام علماء الآثار: قرص من البرونز منحوت على شكل ضفدع في المنتصف ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف جسم كهذا في كازاخستان.

وقال جوماتاييف: "إن صورة الضفدع لها معاني مختلفة بين العديد من الشعوب منذ العصور القديمة". "إنها مرتبطة بصورة المرأة أثناء المخاض وعبادة الماء... ولكنها تتطلب المزيد من الدراسة لتحديد معناها الحقيقي".


قرص على هيئة ضفدع



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