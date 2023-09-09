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هل سمعت عن مجمع باتشاكاماك الدينى؟.. يعود تاريخه إلى 1800عام

9/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) منذ قديم سعى البشر للتغلب على الآلام الغامضة وحاولوا
التنبؤ بالمستقبل، وذلك عن طريق القيام برحلات لاستشارة الكهنة.

وبالنسبة لثقافات الأنديز، كان مجمع "باتشاكاماك" بمثابة نقطة جذب المسافرين من القريب والبعيد للوصول إلى هذا المركز المقدس والحيوي وقابلة الكهنة.


مجمع الدينى

يقع مجمع باتشاكاماك على بعد 40 كيلومترًا (24 ميلًا) من ليما، فالمجمع ملئ بالمعابد والقصور والساحات العامة والجسور والمخازن والمقابر، وفقا لما ذكره موقع ancientnis.

تشهد الممتلكات الجنائزية مثل المنسوجات والفخار التي تعود إلى ثقافات مختلفة على أن الحجاج يسافرون بعيدًا للوصول إليها.

عرف أن مجمع باتشاكامك، أنه مجمع للعرافة والاحتفالات، يعود تاريخه إلى حوالي 1800 عام مضت، فقد استمر على المدى الطويل وازدهر لمدة 1300 عام.

قال الدكتور توماس كامينز، مدير دومبارتون أوكس وأستاذ الفنون ما قبل الكولومبية والاستعمارية بجامعة هارفارد:“إنها واحدة من أطول المراكز الدينية النشطة في جميع أنحاء أمريكا والتي اجتذبت الحجاج من جميع أنحاء جبال الأنديز.


وأوضح توماس كامينز، أن من قام مجمع باتشاكامك، ثقافة ليما (200-600 م)؛ ثقافة واري (600-800 م)؛ ثقافة يشسما (1100-1470)؛ والإنكا (1438 – 1471) حتى هزيمتهم، في القرن الخامس عشر، أعاد الإنكا تنظيم المجمع، مضيفين معبد الشمس، وملاذًا للنساء أو الراهبات المختارات، وفناء في ساحة الحاج، مما جعله جزءًا لا يتجزأ من حياتهم الروحية والسياسية.


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