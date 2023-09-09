فعاليات اليوم.. ريهام عبد الحكيم بالأوبرا وعلي الحجار فى نقابة الصحفيين
التاريخ
9/9/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يقام فى الخامسة مساء، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقام ندوة بعنوان "شباب المترجمين في الجامعات المصرية" يتحدث فيها الدكتور أحمد القاضى، والدكتور دينا رمضان، والدكتور مرسي عواد، عن تجاربهم مع شباب المترجمين، التي أسفرت عن ثلاثة كتب مترجمة، هي "القرية"، "علم اللغة البيئي" و"المعرفة المستدامة"، وهذه الكتب نتاج تعاون بين المركز القومى للترجمة ووزارة التعليم العالي إذ أقيمت المسابقة تحت عنوان "ترجم وإبدع".
يستضيف منتدى المفكر العربي، ندوة لمناقشة رواية "مصنع السكر" للكاتب والأديب محمد شعير، الصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في 39 ميدان الدقي بجوار التوحيد والنور، ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من الناقد فتحى محمود، والأديبة الدكتورة إيمان سند، والناقد الدكتور عزوز إسماعيل.
تنظم دار الشروق للنشر، حفلا لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر، فى تمام الساعة السابعة مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد ويدير اللقاء والنقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.
تفتتح فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، موسمها الفنى الجديد 2023- 2024 بحفل يقام تحت عنوان «انغام خالدة»، ويقوده المايسترو أحمد عامر، ويستضيف النجمة ريهام عبدالحكيم، وذلك في الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير، يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن، صابرين النجيلى وأحمد عبدالكريم.
يحيى الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
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