Sunday, 10 September 2023 07:10 GMT

فعاليات اليوم.. ريهام عبد الحكيم بالأوبرا وعلي الحجار فى نقابة الصحفيين

9/9/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يقام فى الخامسة مساء، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقام ندوة بعنوان "شباب المترجمين في الجامعات المصرية" يتحدث فيها الدكتور أحمد القاضى، والدكتور دينا رمضان، والدكتور مرسي عواد، عن تجاربهم مع شباب المترجمين، التي أسفرت عن ثلاثة كتب مترجمة، هي "القرية"، "علم اللغة البيئي" و"المعرفة المستدامة"، وهذه الكتب نتاج تعاون بين المركز القومى للترجمة ووزارة التعليم العالي إذ أقيمت المسابقة تحت عنوان "ترجم وإبدع".



يستضيف منتدى المفكر العربي، ندوة لمناقشة رواية "مصنع السكر" للكاتب والأديب محمد شعير، الصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في 39 ميدان الدقي بجوار التوحيد والنور، ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من الناقد فتحى محمود، والأديبة الدكتورة إيمان سند، والناقد الدكتور عزوز إسماعيل.



تنظم دار الشروق للنشر، حفلا لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر، فى تمام الساعة السابعة مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد ويدير اللقاء والنقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.



تفتتح فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، موسمها الفنى الجديد 2023- 2024 بحفل يقام تحت عنوان «انغام خالدة»، ويقوده المايسترو أحمد عامر، ويستضيف النجمة ريهام عبدالحكيم، وذلك في الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير، يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن، صابرين النجيلى وأحمد عبدالكريم.



يحيى الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.







MENAFN09092023000132011024ID1107038604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث