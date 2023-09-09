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أينشتاين.. الجزء الثاني من سلسلة الدحيحة لطاهر المعتز بالله عن دار كيان للنشر

9/9/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع بالتعاون مع إحدى المنصات للكتب الصوتية،
الكتاب الثاني من سلسلة الدحيحة والذي جاء تحت عنوان "أينشتاين " للمؤلف طاهر المعتز بالله.



وقال طاهر المعتز بالله عن الكتاب:" دراسة أينشتاين تساعد على فهم ما هى جذور العبقرية، الكتاب مهم للأهل لمعرفة كيفية التعامل مع أطفالهم بشكل يسمح بتنمية اهتماماتهم بدلًا من كبتها او محاولة تغييرها.



ويضيف:” اينشتاين كان طفلًا عاديًا بل أقل من العادي، يعاني من مشاكل في النطق بشكل جعل أهله يظنون أن إمكانياته العقلية محدودة، ومع ذلك دعموه، وتحملوا شخصيته المستقلة حتي أصبح ما هو عليه.









وتابع:" وفي نفس الوقت الكتاب مهم للطلاب لمعرفة تاريخ العلوم التي يدرسون معادلاتها دون معرفة ظروفها التاريخية، معرفتهم لسير العلماء تجعل منهم بشر مثلهم، وتحول العلم لمادة حية أكثر امتاعًا.



وأكمل:” الكتاب يحمل فصل اضافي عن انفجار مفاعل تشيرنوبل لأنه يربط بين حادثين غاية في الأهمية، الأول هو اختراع القنبلة الذرية، والثاني هو الحرب الروسية الأوكرانية، حدثان مرتبطان بشكل كبير رغم بعد الزمن بينهما، وكلاهما لم يكن ليحدث لولا شخص واحد فقط، وهو البرت اينشتاين.



وجاء في تصدير الكتاب" بعد وفاة إسحاق نيوتن ظن العالم أن زمن الاكتشافات العلمية الكبرى انتهى بعدما بلغ الإنسان درجة من المعرفة مكنته من تطويع الطبيعة وترويضها استمر هذا الرقم من القرن السابع عشر إلى مطلع القرن العشرين حين قام طالب فيزياء مغمور، فضل التجارب النظرية على الاختبارات العملية، بقلب العلم رأسًا على عقب، يهودي تمرد على اليهودية كديانة ثم اعتنقها كفكرة وثقافة، وفضل العلم على السياسة، ومع ذلك ساعد في قيام واحدة من أخطر الحركات السياسية في التاريخ.



أما عن طاهر المعتز بالله فهو كاتب مصري صدر له كتاب "الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية"، "كتاب الدحيح.. ما وراء الكواليس"، وكتاب "الدحيحة.. الأميرة ديانا"، شارك طاهر المعتز بالله في كتابة برنامج الدحيح ومتحف الدحيح بالاضافة لكتابة سلسلة الدحيحة للكتب الصوتية على منصة ستوريتل، فاز طاهر المعتز بالله بجائزة أحمد زويل للتفوق في العلوم والتكنولوجيا سنة 2014، وحصل على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد سنة 2022.







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