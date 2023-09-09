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خبير يحذر: الذكاء الاصطناعى قد يحل محل المعالجين النفسيين

9/9/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) تتزايد باستمرار المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي فائق القوة قد يدمر المجتمع، فسواء كان الأمر يتعلق بنشر معلومات مضللة ودعاية للتأثير على الانتخابات أو شن انتهاكات خطيرة للأمن السيبراني، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة للغاية لديها القدرة على التسبب في الكثير من الضرر، ولكن كيف سيؤثر ذلك على الطريقة التي نبني بها علاقاتنا؟



وبحسب موقع thesun البريطانى، فيعتقد كاوستوب تشودري، أحد كبار مهندسي البرمجيات في شركة مايكروسوفت، أن التأثير العاطفي للتقدم التكنولوجي الجديد يتم إهماله لأن روبوتات الدردشة "لا يمكن تمييزها عن البشر مما قد يغير ديناميكياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، مما يؤدي إلى مجموعة جديدة من الآثار النفسية".



وقال لصحيفة The U.S. Sun: "من المحتمل أن يشكل الناس ارتباطات عاطفية بالذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى العزلة عن التفاعلات البشرية الحقيقية"، ويخشى الخبراء من أنه - على غرار الطريقة التي غيرت بها وسائل التواصل الاجتماعي المشهد بالنسبة للجيل Z - فإن الذكاء الاصطناعي الذكي بشكل يبعث على السخرية مثل ChatGPT سوف يلغي الحاجة إلى التعلم.



ومع ذلك، في الأشهر الستة الماضية، أصبحت المناقشات في مجال الصحة العقلية حول استخدام برامج الدردشة للمساعدة في حل مشكلات الصحة العقلية أكثر انتشارًا، وبدأ العديد من علماء النفس، بدعم من أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء، في تطوير برامج تمثل، على المدى الطويل، وسيلة أرخص للناس للحصول على المساعدة لمجموعة واسعة من قضايا الصحة العقلية.



ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال يثير عددًا من الإشارات الحمراء للمستشارين مثل ماثيو شوبرت، وهو عالم نفس مقيم في كاليفورنيا ومتخصص في مساعدة الأطفال، ولقد رأى شوبرت عن كثب كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام المستمر للتكنولوجيا على العقول الشابة، ويشعر بالقلق بشأن الارتباط العاطفي الذي يمكن أن يتطور لدى معالج الذكاء الاصطناعي.



وقال: "إنه إدمان، وإذا كنا نتحدث عن برامج الدردشة على وجه التحديد، فسوف يبني التبعية بنفس الطريقة التي تعمل بها وسائل التواصل الاجتماعي"، "نحن بحاجة إلى اتباع نهج حذر تجاه تكنولوجيا قوية مثل هذه وأن يكون لدينا حدود وتوقعات واضحة لها خاصة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية.

وأضاف "يتحدث الناس عن الصديقات والأصدقاء الافتراضيين، الذين لديهم ارتباطات عاطفية ومستشارين يعتمدون جميعًا على الذكاء الاصطناعي، ويقولون: "انتظر، دعنا نكتشف هذه الأشياء قبل أن نطلق العنان لهذه الإمكانات".



ويقول شوبرت إن أمنه الوظيفي لم يكن أقوى من أي وقت مضى لأن أطفال اليوم "يتعرضون للفشل أكثر فأكثر كل يوم"، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي ويخشون مغادرة منازلهم، فإن الدردشة مع الروبوت عبر الإنترنت يمكن أن توفر لهم راحة مرحب بها.



وأضاف: "إنهم يتفاعلون دون التواصل وجهاً لوجه، ولا يتم ذلك بتوجيه من أولياء الأمور أو المعلمين أو الإداريين"، "لا يوجد توجيه، ولا يوجد أحد يبحث عن الطفل".



إنه يريد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت أن تضغط من أجل وضع لوائح قوية فيما يتعلق بانتشار الذكاء الاصطناعي ويخشى أن تؤثر الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال القادمة على المجتمع بشكل لا يمكن إصلاحه، وقال متأسفاً: "المجتمع يشعر بالوحدة، وأنا أرى ذلك في كل واحد من عملائي".



واستكمل "لدينا غرائز، ولدينا علم الأحياء، وقد خلقنا لأشياء معينة، ولم نخلق لكي نرسل إلى الكمبيوتر ونكتب لبعضنا البعض، "نحن لسنا مُجبرين على الدخول في جدالات عبر الإنترنت مع أشخاص مجهولين، وليس لدينا عواقب أو أفعال. هذه ليست الطريقة التي نحن عليها. لقد أخذنا الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن ذلك، "هل نركز على القضايا الأخلاقية التي تأتي من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ لقد تفاجأنا بوسائل التواصل الاجتماعي، هل سيحدث هذا مرة أخرى؟"









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