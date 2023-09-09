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تقرير: علماء يتوصلون لحل مشكلة نمو الميكروبات فى محطة الفضاء الدولية

9/9/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) خصصت وكالة ناسا حوالي 1.3 مليار دولار كجزء من ميزانيتها لإعادة إمداد مهام الشحن الخاصة بها إلى

محطة الفضاء الدولية ، وسيكون منع نمو الميكروبات في البعثات الفضائية المغلفة أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للرحلات الطويلة إلى أماكن مثل القمر أو المريخ، حيث تكون العودة السريعة إلى الأرض لإصلاح أو علاج رواد الفضاء المرضى أقل جدوى، بحسب موقع engadget التقنى.
وفى تعاون متبادل بين الباحثين في جامعة كولورادو ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومركز أبحاث أميس التابع لناسا، درس الباحثون عينات من المحطة الفضائية باستخدام نوع محدد ومفهوم جيدًا من البكتيريا سالبة الجرام.

كما انضم العلماء أيضًا إلى خبراء في شركة LiquiGlide، وهي شركة يديرها الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كريبا فاراناسي والمتخصصة في "القضاء على الاحتكاك بين المواد الصلبة والسوائل"، ووجدت الدراسة متعددة التخصصات أن تغطية الأسطح بطبقة رقيقة من الأحماض النووية تمنع نمو البكتيريا في العينات المعرضة لمحطة الفضاء الدولية.
وخلص العلماء إلى أن هذه الأحماض تحمل شحنة كهربائية سلبية طفيفة تمنع الميكروبات من الالتصاق بالأسطح، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البكتيريا كانت تواجه حاجزًا فيزيائيًا فريدًا بالإضافة إلى حاجز كيميائي: تم حفر أسطح الاختبار في "العشب النانوي"، وتم بعد ذلك دهن مسامير السيليكون هذه، التي تشبه غابة صغيرة، بزيت السيليكون، مما أدى إلى تكوين سطح زلق تكافح الأغشية الحيوية للالتصاق به.
وأظهر تطبيق هذه الطريقة المحددة لتغطية الأسطح بالأحماض النووية لمنع تراكم الأغشية الحيوية أنه في العينات الأرضية، وانخفض تكوين الميكروبات بنحو 74%، والمثير للدهشة أن عينات المحطة الفضائية أظهرت انخفاضًا أكبر بنحو 86%.

ومع ذلك، توصل الفريق إلى توصية واحدة بناءً على هذه النتائج الأولية، هو أنه يجب إجراء اختبارات طويلة الأمد في مهمة مستقبلية، وقالت باميلا فلوريس، خبيرة علم الأحياء الدقيقة في جامعة كولورادو والتي شاركت في الدراسة، في بيان لها: "لا نعرف إلى متى سنتمكن من الحفاظ على هذا الأداء" ، "لذلك نوصي بالتأكيد بفترة حضانة أطول، وأيضًا، إذا أمكن، إجراء تحليل مستمر، وليس فقط نقاط النهاية".
وبحسب العلماء فإن الفضاء مثل الأرض، يعاني من وجود الجراثيم، حيث أن السدادات المستخدمة في أنظمة استعادة المياه في محطة الفضاء الدولية معرضة إلى تراكم الأغشية الحيوية: "مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تلتصق ببعضها البعض، وغالبًا ما تلتصق أيضًا بالأسطح - على سبيل المثال، الأجزاء الداخلية من أنابيب استعادة المياه"، ويمكن لهذه النموات الميكروبية أو الفطرية أن تسد المرشحات في أنظمة معالجة المياه وتؤدي إلى إصابة رواد الفضاء بالمرض.
ونظرًا لأن الأغشية الحيوية يمكن أن تضر بسلامة المعدات وتلحق بها أضرارًا، بما في ذلك بدلات الفضاء ووحدات إعادة التدوير والمشعات ومرافق معالجة المياه، فقد تكلف وكالات الفضاء أموالاً طائلة لاستبدال المواد المتضررة.



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