ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تمثل نهاية التحقيق خطوة كبيرة نحو ثاني رحلة تجريبية على الإطلاق لمركبة Starship، والتي تريد شركة SpaceX إطلاقها قريبًا من موقع Starbase الخاص بها بالقرب من مدينة بوكا تشيكا بجنوب تكساس، لكن مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية أكدوا أن ذلك لا يمهد الطريق بالكامل.

وقالوا في بيان اليوم: "إن إغلاق التحقيق في الحادث المؤسف لا يشير إلى الاستئناف الفوري لإطلاق مركبة Starship في بوكا تشيكا".

وأضاف البيان، "يجب على SpaceX تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية التي تؤثر على السلامة العامة والتقدم بطلب للحصول على تعديل ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والحصول عليه والذي يتناول جميع متطلبات السلامة والبيئة وغيرها من المتطلبات التنظيمية المعمول بها قبل إطلاق Starship التالي."

ولعل Starship هي أكبر وأقوى قاذفة تم بناؤها على الإطلاق، حيث تتميز بقوة دفع تبلغ ضعف قوة إطلاق الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا.

تتكون المركبة الفضائية من عنصرين قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وكلاهما مدعوم بمحرك رابتور الخاص بشركة SpaceX: معزز عملاق في المرحلة الأولى يسمى Super Heavy ومرحلة عليا يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) تُعرف باسم Starship.

كانت رحلة 20 أبريل هي المرة الأولى التي يسافر فيها الثنائي معًا، وكان الهدف في ذلك اليوم هو إرسال النموذج الأولي للمرحلة العليا من السفينة 24 جزئيًا حول الأرض، لينتهي بالهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

لكن المركبة الفضائية عانت من عدد من المشاكل أهمها عدم انفصال مرحلتيها، وهكذا، تم تشغيل نظام سلامة الطيران المستقل التابع لـ Starship، مما أدى إلى تدمير المركبة على ارتفاع عالٍ فوق خليج المكسيك.

ظهرت قضايا أخرى، على سبيل المثال، استغرق أمر التدمير الذاتي وقتًا أطول من المتوقع للظهور، وتسببت القوة الهائلة لمحركات Super Heavy's 33 Raptor في أضرار جسيمة لـ Starbase.

أحدثت هذه المحركات حفرة أسفل منصة الإطلاق المدارية للموقع، مما أدى إلى إطلاق قطع من الخرسانة عالياً في الهواء.

وخلص التحقيق في الحادث إلى ضرورة معالجة مثل هذه المشاكل قبل رحلات المركبة الفضائية المستقبلية.

تشمل الإجراءات التصحيحية إعادة تصميم أجهزة المركبة لمنع التسربات والحرائق، وإعادة تصميم منصة الإطلاق لزيادة قوتها، ودمج مراجعات إضافية في عملية التصميم، وتحليل واختبار إضافي لأنظمة ومكونات السلامة الهامة بما في ذلك نظام سلامة الطيران المستقل، وتطبيق ممارسات إضافية للتحكم في التغيير.