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Steam تحدد قريبا الألعاب المتوافقة مع وحدات تحكم Playstation

9/9/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) سيخبرك متجر Steam قريبًا ما إذا كانت اللعبة تدعم وحدات تحكم DualSense أو DualShock، ونشرت Valve تحديثًا للمطورين هذا الأسبوع، معلنة أن الميزة ستبدأ في متجر Steam وتطبيق سطح المكتب بدءًا من أكتوبر.



ويشير Valve إلى أن المزيد من الميزات الملائمة لوحدة التحكم قد تكون في طريقها إلى Steam، وكتبت الشركة: "هذه هي الخطوة الأولى نحو مساعدة اللاعبين في العثور على الألعاب التي تدعم وحدات التحكم في ألعاب الفيديو الأكثر استخدامًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية".



يجب أن يرى المطورون الآن استبيانًا جديدًا في Steamworks، أدوات إنشاء ألعاب Valve لواجهة متجرها الرقمية المنتشرة في كل مكان، و يتيح الاستطلاع للمطورين تحديد ما إذا كانت لعبتهم تقدم دعمًا كاملاً أو جزئيًا لوحدات تحكم Xbox وDualShock وDualSense، ويقول Valve إن المرشحات ستعرض أيضًا مستوى استخدام كل وحدة تحكم PlayStation، مما يساعد اللاعبين على معرفة لوحات الألعاب التي يستخدمها الأشخاص أكثر من غيرها.



ويرجع Valve القرار إلى ارتفاع أعداد اللاعبين الذين يستخدمون وحدات تحكم PlayStatio ، وتقول إن استخدام وحدة تحكم Sony قد زاد من 11% من الجلسات في عام 2018 إلى 27%
اليوم، وتضيف الشركة أنه منذ عام 2017، لعب أكثر من 87 مليون مستخدم لـ Steam مرة واحدة على الأقل باستخدام وحدة التحكم، ومن بين هذه المجموعة، استخدم 69% "بعض إصدارات وحدات تحكم Xbox"، بينما استخدم الباقي "مزيجًا من وحدات تحكم PlayStation، وSwitch Pro، ومئات الأجهزة الأخرى".







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