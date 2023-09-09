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ناسا تطور أجهزة لإنتاج الأكسجين على المريخ بعد نجاحها فى تجربتها الأولى

9/9/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Youm7) تمكّن مكعب صغير على متن مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا من إنتاج ما يكفي من الأكسجين على المريخ
لإبقاء الإنسان على قيد الحياة، على الأقل لفترة من الوقت، حيث أنتجت أداة MOXIE حوالى 122جرامًا من الأكسجين منذ هبوطها على المريخ في عام 2021، وهو ما يكفي لدعم رائد فضاء لمدة ثلاث ساعات و40 دقيقة تقريبًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الخبراء أن الإصدارات المستقبلية من الأداة التي سيتم إرسالها إلى المريخ يمكن أن تخزن الأكسجين للمساعدة في إبقاء رواد الفضاء المستقبليين على قيد الحياة أو صنع الوقود لإعادتهم إلى منازلهم.



هبطت المركبة وأدواتها العديدة (بما في ذلك MOXIE) على سطح المريخ في فبراير 2021 بعد رحلة عبر الفضاء استمرت ما يقرب من سبعة أشهر.



وأنتجت MOXIE الأكسجين لأول مرة في أبريل 2021، وقد استخرجت الآن الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ ما مجموعه 16 مرة.



تعمل الأداة على تصنيع الأكسجين الجزيئي من خلال عملية ذكية تفصل ذرة أكسجين واحدة عن كل جزيء من ثاني أكسيد الكربون يتم ضخه من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، وأثناء تدفق هذه الغازات عبر النظام، يتم تحليلها للتحقق من نقاء وكمية الأكسجين المنتج.



وقالت ناسا إن الأداة تتمكن من إنتاج 12 جرامًا من الأكسجين في الساعة بنسبة نقاء 98% أو أفضل.



أثبت المكعب المتواضع أنه أكثر نجاحا مما توقعه مبتكروه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وفقا لوكالة الفضاء.



وقال بام ميلروي، نائب مدير وكالة ناسا: "يظهر أداء MOXIE المثير للإعجاب أنه من الممكن استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، الأكسجين الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".



وأضاف ميلروى: "إن تطوير التقنيات التي تتيح لنا استخدام الموارد الموجودة على القمر والمريخ أمر بالغ الأهمية لبناء وجود قمري طويل الأمد، وإنشاء اقتصاد قمري قوي، والسماح لنا بدعم حملة استكشاف بشرية أولية إلى المريخ."



كما تم بناء MOXIE بمواد مقاومة للحرارة مثل سبائك النيكل وتم تصميمه لتحمل درجات الحرارة المرتفعة البالغة 1470 درجة فهرنهايت (800 درجة مئوية) اللازمة لتشغيله.



ويضمن الطلاء الذهبي الرقيق عدم إشعاع حرارته وإلحاق الضرر بالمركبة، ويمكن أن تكون الإصدارات المستقبلية أكبر بكثير، وقادرة على تشغيل إطلاق الصواريخ.



انتهت مهمة MOXIE الآن، ويريد العلماء بناء نظام يحتوي على مولد أكسجين مثل MOXIE، ولكن أيضًا جهاز يمكنه تسييل هذا الأكسجين وتخزينه.



كما أن وجود الأكسجين على المريخ لن يسمح لرواد الفضاء المستقبليين بالتنفس فحسب، بل قد يجعل نقل كميات هائلة من الأكسجين من الأرض لاستخدامها كوقود صاروخي في رحلة العودة غير ضرورى.









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