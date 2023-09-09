البحرين تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2023

أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العاشر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ممثلًا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬ويقام‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬العالمية‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬كبار‭ ‬المطورين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬وكذلك‭ ‬الترويج‭ ‬لمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬تندرج‭ ‬مبادرة‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬تحت‭ ‬أولوية‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬فعاليتها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬وتنشيط‭ ‬حركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وبناء‭ ‬الأراضي،‭ ‬وتسريع‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراضها‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬المخصصة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وإتاحة‭ ‬جميع‭ ‬بياناتها‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬استثمارها‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬موحدة‭.‬

وتشكل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري‭ ‬بين‭ ‬المملكتين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭ ‬والتطوير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للاستثمار‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬انطلاق‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬يعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬العقارية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬مستثمر‭ ‬و350‭ ‬جهة‭ ‬عارضة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولة،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثا‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬