البحرين تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2023
التاريخ
9/9/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مشاركة مملكة البحرين في معرض «سيتي سكيب العالمي 2023» الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في عاصمتها الرياض في الفترة من العاشر حتى الثالث عشر من سبتمبر، ويضم الوفد القطاعين العام والخاص ممثلًا في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة التنظيم العقاري وشركة ديار المحرق وشركة درة البحرين وشركة مراسي البحرين وشركة بريق الرتاج، ويقام المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة «إنفورما ماركتس» العالمية.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المعرض كجزء من استراتيجية المملكة في استقطاب كبار المطورين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية وذلك تنفيذاً للخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وكذلك الترويج لمنصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث تندرج مبادرة إطلاق المنصة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خلال استعراضها الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، وإتاحة جميع بياناتها للراغبين في استثمارها عبر منصة موحدة.
وتشكل المشاركة في هذا الحدث المهم المقام في الرياض نقطة التقاء مهمة لتعزيز التعاون في المجال العقاري بين المملكتين، وذلك في ظل ما تبذله الشقيقة الكبرى من جهود ومبادرات من شأنها التركيز على القطاعات المهمة والتطوير الاقتصادي الذي يضع المملكة العربية السعودية وجهة عالمية للاستثمار.
الجدير بالذكر أن انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض يعتبر إحدى الفعاليات العقارية المهمة في المنطقة، الذي يضم أكثر من 2000 مستثمر و350 جهة عارضة من كبار المستثمرين العالميين في القطاع العقاري تحت سقف واحد تمثل أكثر من 170 دولة، كما يضم أكثر من 250 متحدثا لاستعراض أحدث الأفكار والرؤى في القطاع العقاري.
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